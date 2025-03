Cronaca

COGLIATE – Due squadre di volontari Aib (Antincendio boschivo) del Parco delle Groane sono state impegnate dalla tarda serata di ieri per un incendio nella zona del canile di Cogliate.

L’allarme è scattato alla polizia locale del Parco, le prime indicazioni segnalavano fiamme in zona Sant’Andrea. Come è noto si tratta dei boschi più estesi del Parco, un’area particolarmente fragile e da preservare. Immediata la mobilitazione delle squadre Aib che dopo meno di mezz’ora erano già sul fronte del fuoco grazie ai mezzi dell’antincendio boschivo che riescono a percorrere anche piste e sentieri più impervi, a differenza delle grandi autobotti dei pompieri. Fortunatamente le fiamme non si erano ancora estese e nel giro di un paio d’ore i volontari potevano attivare già l’attività di bonifica del terreno. L’intervento si è concluso attorno all’1 di questa mattina.

Ancora da quantificare l’estensione dell’incendio e i danni causati. La zona interessata non è molto distante dal canile di Cogliate, le fiamme erano visibili via Cardinal Minoretti. Sempre a Cogliate, ma in un’altra zona, soltanto un mese va un incendio di vaste proporzioni aveva devastato gli hangar del campo volo di via Bernardino Luini. Il consigliere del Parco, William Ricchi ha voluto esprimere in un post su Facebook il suo ringraziamento ai volontari e proposto un encomio a chi è intervenuto. Ecco alcuni passaggi del testo di Ricchi: “Grazie ragazzi per quello che fate, ed oltretutto in un doveroso silenzio. Si, mi sento l’obbligo come amministratore di ringraziarvi pubblicamente in quanto all’una del mattino, del 9 febbraio tornando da una bellissima festa di carnevale, con amici e famiglia, mi sono imbattuto, attraversando le strade di Sant’Andrea a Cogliate, nelle squadre di Volontari del Parco, che anziché essere a festeggiare con le proprie famiglie, erano impiegati a spegnere un incendio e a tutelare il nostro e vostro bellissimo parco, che dire di più, forse solo in questi casi si può capire quanto siano grandi e quanto del loro prezioso tempo dedichino a tutta la Comunità, io personalmente proporrò un encomio a questi Uomini e Donne che combattono per tutti noi ogni giorno. Grazie per il vostro impegno”.

(foto: le fiamme visibili dalle case di Cogliate)

09032025