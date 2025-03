Altre news

SARONNO – Oggi, secondo le previsioni di 3B meteo, il cielo sarà inizialmente variabile, con nubi sparse alternate a schiarite. Nel corso della giornata, la nuvolosità aumenterà gradualmente fino a cieli coperti in serata, quando sono previste deboli piogge con un accumulo di circa 3 mm. Le temperature oscilleranno tra una minima di 5°C e una massima di 15°C. I venti saranno deboli, al mattino da Nord e nel pomeriggio da Est. Nessuna allerta meteo segnalata.

Nel Tradatese e nelle Groane, la situazione sarà simile a Saronno, con nubi sparse al mattino e un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio. A Tradate le piogge in serata saranno leggermente più intense, con un accumulo di circa 4 mm, mentre a Lazzate si prevedono precipitazioni più deboli, attorno ai 2 mm. Le temperature oscilleranno tra i 5-6°C di minima e i 14-15°C di massima, con venti deboli dai quadranti nord-orientali.

In Lombardia, l’alta pressione lascerà spazio a correnti umide, determinando un aumento della nuvolosità nel pomeriggio e rovesci diffusi in serata, localmente anche a carattere temporalesco. I venti saranno deboli, in rotazione dai quadranti orientali a quelli sud-orientali.

