Capita spesso di sentir parlare di grandi movimenti da parte di grandi investitori che stanno dietro le quinte quando si tratta di criptovalute, ma questa volta i numeri sono difficili da ignorare. In poco più di una settimana, le balene (ossia quegli indirizzi che custodiscono tra i 100 milioni e 1 miliardo di XRP) hanno accumulato circa 1,34 miliardi di XRP, per un valore superiore a 3.260.000.000 dollari.

Sebbene alcuni abbiano ipotizzato che questi acquisti fossero legati all’inserimento di XRP nella US Crypto Reserve annunciata da Trump, la realtà sembra diversa: hanno semplicemente approfittato dei prezzi bassi.

Tuttavia, non si tratta solo di accumulare riserve. Il fatto che questi grandi investitori abbiano deciso di entrare in azione proprio ora, dopo un calo del 18%, suggerisce una forte fiducia nel futuro della moneta. Nessuno scarico improvviso, dunque, e nessuna fuga dal mercato: al contrario, hanno comprato, mantenuto le posizioni e sembrano convinti che il prezzo tornerà a salire.

Segnali tecnici che fanno ben sperare

Al di là delle speculazioni, alcuni indicatori tecnici confermano questo scenario ottimista. Tra questi, la Price DAA Divergence, che nelle ultime ore ha iniziato a segnalare un’opportunità di acquisto. In parole semplici, ciò significa che, nonostante il mercato stia attraversando una fase turbolenta, XRP sta mostrando una certa resilienza.

La tenuta di XRP rispetto ad altri asset digitali, almeno per ora, suggerisce che la pressione di acquisto stia aumentando. E quando non sono solo i piccoli investitori a comprare, ma anche le balene, si intravede la possibilità di un rally sostenuto.

Per comprendere se questo entusiasmo sia giustificato, è fondamentale analizzare i dati attuali. XRP si aggira intorno ai 2,5 dollari, mantenendosi sopra un livello di supporto cruciale, quello dei 2,33 dollari. La settimana scorsa è stata caratterizzata da forti oscillazioni, ma il prezzo è comunque riuscito a segnare un incremento del 37%, numeri che, in un altro contesto, verrebbero considerati eccezionali.

Tuttavia, non tutto è ancora risolto: la resistenza a 2,70 dollari continua a rappresentare un ostacolo. La settimana scorsa, infatti, XRP non è riuscita a superare questa soglia per trasformarla in un supporto stabile. Se dovesse riuscire a consolidarsi sopra questo livello, allora si potrebbe puntare ai 2,95 dollari e magari oltre, avvicinandosi ai massimi precedenti. Al contrario, se la resistenza dovesse rimanere invalicabile, XRP rischia di entrare in una fase di consolidamento, con movimenti laterali e oscillazioni tra 2,33 e 2,70 dollari senza particolari scossoni.

Tra hype e realtà, dove si sta andando?

La domanda che molti si pongono è sempre la stessa: questo entusiasmo è giustificato o si sta solo gonfiando una bolla destinata a scoppiare?

Come sempre nel mondo delle criptovalute, la risposta non è semplice. Da un lato, le balene stanno investendo cifre enormi, un segnale che non può essere ignorato. Dall’altro, il mercato rimane fragile e incline a rapidi cambi di direzione. La volatilità è un fattore chiave: bastano pochi giorni per passare da un clima bullish a uno bearish e viceversa.

Per ora, XRP sembra intenzionato a scrollarsi di dosso le difficoltà degli ultimi mesi, spinto da una combinazione interessante: da un lato, gli investitori retail che continuano a sostenere il prezzo, dall’altro, le balene che incrementano le loro posizioni.

Se tutto procederà come sperato, non è escluso che si torni a parlare di nuovi ATH (All-Time High). Tuttavia, prima di proclamare scenari trionfali, sarà essenziale monitorare il comportamento del prezzo attorno alla soglia dei 2,70 dollari.

