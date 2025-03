Cronaca

UBOLDO – In via 4 novembre a Uboldo ieri mattina alle 8 momenti di apprensione per un pedone investito; è successo ad un 38enne, sul posto l’intervento della polizia locale, dell’ambulanza del Sos Uboldo e dell’auto-infermieristica. Il ferito, in condizioni non gravi, è stato trasportato all’ospedale di Garbagnate Milanese per essere medicato; gli agenti della vigilanza urbana si sono occupati dei rilievi del sinistro per chiarire tutti i contorni dell’accaduto e risalire alle eventuali responsabilità.

Alle 9 in via Puccini a Cesate è stato investito un ciclista: sul posto l’intervento di una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Rho e dell’ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella; il ferito è stato trasportato all’ospedale di Garbagnate Milanese in condizioni non gravi.

(foto archivio: via 4 novembre ad Uboldo)

09032025