Calcio

Nella giornata di Promozione, Aurora Cantalupo e Canegrate si sono fermati a reti inviolate, mentre la Baranzatese ha dominato la gara imponendosi per 8-0 contro Olimpia Tresiana, con le doppiette di Capogna e Cavaliere e i gol di Italiano, Pieri, Fantaziu, Lillo. La Besnatese vince 4-0 contro il Valle Olona grazie alle reti di Bertuzzi, Asprella, Giardino e Marinuzzi. Il Ceriano Laghetto ha conquistato un’importante vittoria per 1-0 sull’Academy Uboldo, grazie al gol decisivo di Parisi. In un match combattuto,il Gavirate ha superato il Verbano per 2-1 con i gol di Peresotti e Pliscovaz, che ribaltano la rete di Occhiuzzi. Il Morazzone ha trionfa a Castano grazie a Bettanello, mentre l’Accademia BMV ha prevalso sul Cob 91 per 2-1, con reti di Caccia, Arienti e Perotta. Infine, il Luino ha trionfato sull’Universal Solaro per 3-1, grazie ai gol di Tripoli, Incarbone e Briancesco.

Promozione – Girone A – Risultati, marcatori e classifica

Reti: Capogna, Capogna, Italiano, Pieri, Fantaziu, Lillo, Cavaliere, CavaliereReti: 10′ pt Bertuzzi, 41′ pt Asprella, 2′ st Giardino, 46′ st MarinuzziReti: ParisiReti: 2′ pt Peresotti (V), 45′ pt Pliscovaz (G), 42′ st Occhiuzzi (G)Reti: 15′ st BettanelloReti: 30′ pt Caccia (A), 45′ pt Arienti (C), Perotta (A)Reti: 43′ pt Tripoli (L), 30′, 34′ st Incarbone (L), 46′ st Briancesco (U)Baranzatese 65, Morazzone 51, Besnatese 49, Universal Solaro 41, Canegrate 37, Accademia BMV 37, Aurora Cantalupo 36, Cob 91 31, Ceriano Laghetto 28, Gavirate 28, Castanese 25, Luino 23, Verbano 21, Olimpia Tresiana 21, Valle Olona 18, Academy Uboldo 16.