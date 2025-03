news

A volte basta poco per innescare un effetto domino e, su XRP Ledger, la blockchain ultrarapida di Ripple, ciò accade spesso a causa (o grazie) alle meme coin. David Schwartz, CTO di Ripple, ha spiegato che molte di questi token si appoggiano ai pool di liquidità dei market maker automatizzati, meglio noti come AMM.

In sintesi, gli AMM consentono di scambiare asset senza un classico book ordini, poiché tutto si basa su riserve di asset fornite dagli utenti stessi. Si tratta di pool di liquidità che, ad esempio, contengono coppie formate da XRP e una meme coin: se XRP si muove, la meme coin segue la variazione.

Un caso concreto è “XRP ARMY”, una meme coin su XRPL che ha raggiunto una capitalizzazione di mercato di 26,1 milioni di dollari, con un pool di liquidità di 2,09 milioni di dollari. Non si tratta di cifre trascurabili e, come si può immaginare, basta un rialzo o un ribasso di XRP per influenzare immediatamente il valore di questa meme coin.

In sostanza, su XRPL le meme coin tendono a seguire da vicino le sorti di XRP proprio perché legate agli AMM. A differenza di altre blockchain, dove le meme coin possono registrare oscillazioni irrazionali, qui il prezzo mantiene una maggiore stabilità.

Non solo XRP: ecco cosa muove davvero il prezzo delle meme coin

Tuttavia, non è solo XRP a determinare il destino delle meme coin su XRPL. Esistono altri fattori che influenzano il prezzo di questo assert, generando movimenti indipendenti e, a volte, del tutto imprevedibili.

Il sentiment della comunità gioca un ruolo cruciale: quando emergono voci, meme e post virali, il valore di una meme coin può aumentare anche se XRP rimane stabile. Lo stesso vale per le cosiddette balene, investitori in grado di acquistare o vendere grandi quantità di token, modificando l’andamento del mercato con una singola operazione.

Inoltre, le classiche dinamiche speculative non vanno sottovalutate. Se una meme coin entra in un rally, non importa se XRP sia in calo: l’hype può spingere il prezzo verso l’alto per alcuni giorni, prima di un inevitabile ritracciamento. Insomma, sebbene esista una forte connessione con XRP, il comportamento delle meme coin su XRPL resta un equilibrio tra logica di mercato e imprevedibilità.

Trading tra rischi e opportunità

Per chi decide di investire in questo segmento, la questione diventa strategica, poiché le meme coin su XRPL hanno sempre una correlazione con XRP. Se XRP sale, è probabile che anche le meme coin beneficino dell’aumento; se scende, è quasi inevitabile vedere perdite.

Alcuni trader potrebbero tentare di sfruttare questa correlazione per anticipare i movimenti delle meme coin osservando XRP, ma non esistono certezze. Eventi imprevisti, come acquisizioni, fughe di notizie o l’azione improvvisa di una balena, possono alterare i piani.

Oltre a monitorare il grafico di XRP, è quindi fondamentale seguire da vicino le dinamiche delle singole meme coin: attività della community, sviluppi tecnici, novità sulle dApp e altri fattori possono influenzarne il valore.

Dal mondo di XRP a $MEMEX: nuove opportunità tra meme coin e strategie di investimento

Le meme coin non sono più semplici progetti goliardici, ma asset sempre più strutturati all’interno degli ecosistemi blockchain, come dimostra la loro evoluzione su XRP Ledger.

In questo contesto si inserisce Meme Index ($MEMEX), un progetto che combina creatività e rendimento con un approccio innovativo. Il token $MEMEX nativo della piattaforma Meme Index, permette di accedere a un’esperienza di investimento modulare attraverso quattro indici principali: Titan Index, Moonshot Index, MidCap Index e Frenzy Index.

Ogni indice si differenzia per livello di rischio e potenziale rendimento, permettendo agli investitori di scegliere tra opzioni più stabili o più speculative.

La governance decentralizzata attraverso il token $MEMEX rende il progetto ancora più dinamico, consentendo ai possessori del token di partecipare attivamente alle decisioni sugli indici, proponendo e votando l’inserimento di nuovi asset.

Attualmente, la prevendita di $MEMEX ha raccolto circa 4 milioni di dollari, con un prezzo per token fissato a 0,0166883 dollari. Questa fase è cruciale, poiché il valore del token è destinato ad aumentare con l’avanzare delle tappe previste. Chi desidera entrare nel progetto a condizioni più favorevoli potrebbe valutare di acquistare ora i token $MEMEX durante l’attuale prevendita, approfittando del prezzo più conveniente possibile, prima dei prossimi rialzi.

