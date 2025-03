Città

SARONNO – Il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno, designato come chiesa giubilare per l’Anno Santo 2025, offre ai pellegrini la possibilità di ottenere l’indulgenza plenaria, sia per sé che per i defunti.

Per accompagnare i fedeli in questo percorso spirituale, i vescovi della Lombardia hanno predisposto un itinerario di preghiera articolato in cinque tappe, al quale il Santuario ha aggiunto una sosta speciale ai piedi di Maria.

L’inaugurazione dell’itinerario

Venerdì 7 marzo alle 20.45 ha avuto luogo la celebrazione di inaugurazione di questo nuovo percorso. I fedeli potranno seguirlo sia con un sussidio cartaceo, sia attraverso appositi pannelli informativi, dotati di QR-code che rimanda alla sezione dedicata sul sito del Santuario. L’evento sarà animato dal Rinnovamento Carismatico Cattolico Regina Pacis.

Un cammino di fede tra preghiera e riflessione

L’itinerario parte dal Chiostro del Santuario e si sviluppa attraverso diversi punti significativi, offrendo ai pellegrini momenti di preghiera e meditazione ispirati agli insegnamenti di papa Francesco, dell’arcivescovo Delpini e di altri autori spirituali. Il percorso invita a riscoprire:

Il significato del segno della Croce;

L’adorazione eucaristica;

L’ascolto della Parola di Dio;

La preghiera al Crocifisso;

L’affidamento a Maria;

Il proposito di vita cristiana come frutto del pellegrinaggio.

Un itinerario dedicato ai giovani: la Via Acutis

Per i ragazzi dell’iniziazione cristiana, gli adolescenti e i giovani, rimane attiva la Via Acutis, un itinerario spirituale e virtuale che guida i pellegrini attraverso 14 tappe, con riflessioni ispirate al Beato Carlo Acutis. In questi mesi, questo percorso ha già coinvolto diverse decine di gruppi, alcuni provenienti anche da fuori diocesi.

Prenotazioni e informazioni

Per prenotare un pellegrinaggio o una visita, è possibile lasciare un messaggio in segreteria telefonica a don Massimiliano Bianchi al numero 02 9603027 (si verrà ricontattati), oppure scrivere una mail a [email protected].

