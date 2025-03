Calcio

Serie D – Girone B – Risultati, marcatori e classifica

cade in casa contro una brillante, che si impone 3-1 grazie ai gol di Guri, Bertoli e Gasparri. Non ne approfitta la, che cade in casa contro il, grazie a una rete di Gasperi nel primo tempo. Sale invece il, che domina ilcon una doppietta di Paloschi e il sigillo finale di Ciccone. Goleada del, che travolge il6-1 con un poker di Longo, mentre ilsupera il2-1 con reti di Rankovic e Costa. Ilsi rilancia battendo 3-1 il. Pari pirotecnico tra, con Chessa decisivo per i padroni di casa. Stesso risultato per, con D’Este protagonista di una doppietta. Senza reti invece. Infine, laespugna il campo della, firmando un colpo importante in chiave salvezza.Reti: Belecco (N)Reti: 28′ pt Rig. Chessa (C), 34′ pt Pelamatti (A), 36′ pt Coulibaly (A), 24′ st Chessa (C)Reti: 2′ pt Avitabile (C), 5′ pt Tremolada (S), 11′ st Scidone (C), 36′ st Orlandi (C)Reti: 24′ pt Rankovic (CM), 32′ pt Colferai (CV), 40′ pt Costa (CM)Reti: 19′ pt Longo (C), 21′ pt Tacconi (C), 22′ pt Minessi (B), 5′, 18′, 25′ st Longo (C), 11′ st Akammadu (C)Reti: 43′ pt Gasperi (D)Reti: 17′ pt Guri (V), 42′ pt Bertoli (V), 7′ st Gobbi (O), 43′ st Gasparri (V)Reti: 5′, 30′ st D’Este (S), 8′ st Sala (P), 15′ st Busatto (P)Reti: 26′ pt Paloschi, 26′ st Paloschi, 40′ st CicconeOspitaletto 60, Folgore Caratese 57, Pro Palazzolo 56, Varesina 55, Desenzano 54, Casatese Merate 53, ChievoVerona 47, Pro Sesto 42, Sant’Angelo 41, Crema 41, Breno 40, Club Milano 39, Vigasio 35, Sangiuliano City 35, Nuova Sondrio 35, Castellanzese 33, Ciliverghe 29, Fanfulla 29, Magenta 27, Arconatese 24.