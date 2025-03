Softball

SARONNO – Milena Ouly Pouye ritorna all’Inox Team Saronno: aveva già vestito la casacca saronnese l’anno scorso durante un torneo in Spagna.

Atleta laziale classe 2007 fin da piccola gioca a baseball coi Lions Nettuno, società con la quale è ancora tesserata, per poi andare al Nettuno city fra le cui fila nel 2022 ha vinto il campionato di serie B di softball. Nel 2023 è ancora B e veste la casacca dei Dolphins Anzio, mette in mostra le proprie doti nella stagione 2024 con la formazione del Nettuno Softball City in serie A2, in cui batte 3 home run ed è tra le migliori del campionato.



Rinnovato l’accordo di prestito con i Lions di Nettuno società che ringraziamo, Ouly torna aS aronno dove lo scorso anno ha preso parte sia al campionato U18, che al torneo giovanile di Viladecans in Spagna.

La nuova annata del softball partirà a fine mese, le gare della prima giornata di A1 sono previste nel fine settimana del 29 e 30 marzo.

09032025