Cronaca

LOMAZZO – Incidente stradale ieri sera alle 20.15 a Lomazzo: è successo in via Lombardia dove sono entrate in collisione due automobili. Si è subito attivata la macchina dei soccorsi e sul posto è arrivata una pattuglia dei carbinieri della Compagnia di Cantù con due ambulanze, della Croce rossa di Misinto e della Croce azzurra di Rovellasca. Tre persone, ragazzi di 18, 22 e 31 anni, hanno avuto bisogno di cure mediche e sono state soccorse dal personale paramedico, ma solo per lievi contusioni, tanto che per nessuno si è rivelato necessario l’eventuale trasporto in ospedale. I militari dell’Arma si sono occupati dei rilievi dell’incidente al fine di ricostruirne con precisioe la dinamica e per risalire alle eventuali responsabilità.

A Turate è stato investito un ciclista: alle 11.30 l’ambulanza della Croce rossa di Misinto ha soccorso un uomo di 79 anni, trasportato all’ospedale Samt’Anna di San Fermo della Battaglia nel comasco, per lesioni e contusioni varie ma non in pericolo di vita.

A Rovellasca alle 14.30 in via 20 settembre scontro fra due auto: hanno avuto bisogno di cure mediche, per lievi contusioni, un ragazzo di 26 anni, un uomo di 50 anni ed uno di 55 anni. Sono stati medicati all’ospedale di Saronno.

09032025