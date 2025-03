Città

SARONNO – Grande partecipazione a Saronno per il Sabato Grasso del Carnevale Ambrosiano, che ha animato il centro storico nel pomeriggio di sabato 8 marzo. La sfilata ha attirato un folto pubblico, con una significativa presenza di visitatori provenienti dal Comasco e dal Milanese. Secondo i dati raccolti dalla piattaforma di analisi dei flussi di Confcommercio Provincia di Varese, il 46,5% delle persone presenti a Saronno arrivava da altre zone della regione, con 1.350 visitatori provenienti dalla provincia di Como e 1.302 da Milano.

“L’afflusso – spiega una nota di Confcommercio Ascom Varese – ha confermato il ruolo strategico della città, capace di richiamare pubblico da un ampio bacino territoriale, contribuendo all’animazione del centro storico e al sostegno delle attività commerciali locali. Il dato di Saronno si inserisce nel contesto più ampio dell’evento, che ha coinvolto anche Varese, Busto Arsizio, Gallarate e Luino, totalizzando complessivamente 55.229 presenze.

Le fasce orarie di maggiore afflusso sono state le 14 e le 15, con un picco del 26% e 22% sul totale delle presenze. Mentre a Varese e Gallarate i visitatori provinciali hanno rappresentato la maggioranza, e a Busto Arsizio si è registrata una netta prevalenza di residenti comunali, a Saronno si è distinta una forte affluenza da fuori città.

L’impatto della manifestazione non si è limitato all’intrattenimento: le attività commerciali, in particolare pubblici esercizi e negozi del centro, hanno beneficiato del notevole afflusso di visitatori. “La risposta del pubblico agli eventi di Carnevale dimostra ancora una volta quanto sia fondamentale investire in iniziative di qualità. Confcommercio, attraverso la piattaforma Analytics, continuerà a monitorare i dati e a supportare le imprese del territorio con strategie mirate” ha dichiarato Rudy Collini, presidente di Confcommercio Uniascom Provincia di Varese.

Nei prossimi giorni proseguirà l’analisi dei flussi per comprendere meglio le dinamiche di attrattività delle città coinvolte, con l’obiettivo di potenziare ulteriormente il turismo e incentivare lo shopping nei centri urbani.

