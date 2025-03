Groane

COGLIATE – Successo straordinario per la 40esima edizione del Carnevale Cogliatese: oltre 4000 partecipanti tra maschere, musica e colori. Un fiume di diverimento.

Un Carnevale da record quello che si è svolto sabato 8 marzo, per la 40esima edizione della manifestazione più attesa dell’anno. Oltre 4000 persone hanno invaso le strade del paese, trasformandole in un’esplosione di colori, allegria e musica. Una partecipazione eccezionale che ha confermato ancora una volta Cogliate come punto di riferimento per il Carnevale, attirando numerosi visitatori anche dai paesi limitrofi e oltre.

La sfilata, animata da carri allegorici, gruppi mascherati e spettacoli itineranti, ha coinvolto grandi e piccoli in un clima di festa e condivisione. L’entusiasmo del pubblico e la varietà delle maschere hanno reso l’evento unico, contribuendo a creare un’atmosfera gioiosa che ha attraversato le vie del centro cittadino per tutta la giornata.

Presenti anche le rappresentanze degli amici del Carnevale di Cermenate, che con i loro entusiasmanti carri allegorici e le relative animazioni, hanno contribuito a rendere l’evento unico nel suo genere. Molte le associazioni del territorio che hanno collaborato per gestire il traffico, la sicurezza dell’evento e la relativa rapida pulizia delle aree interessate, a loro va un sentito ringraziamento da parte dell’amministrazione comunale.

Al termine, l’efficienza della macchina organizzativa ha permesso di ripristinare rapidamente le strade: in poche ore Cogliate è tornata pulita dai coriandoli e dalle stelle filanti, dimostrando un grande senso di responsabilità e rispetto per il territorio.

Il successo di questa 40esima edizione conferma la forte identità del Carnevale Cogliatese e il suo ruolo centrale nel panorama degli eventi locali. L’amministrazione comunale e gli organizzatori esprimono grande soddisfazione per la straordinaria affluenza e ringraziano tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento, con l’augurio di continuare a far crescere questa tradizione negli anni a venire.

QUI L’ARTICOLO COMPLETO SUL CARNEVALE COGLIATESE

QUI LA FOTOGALLERY

(foto del Carnevale)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti