Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Il furto non è passato inosservato ne alla polizia locale, ne all’istituzione locale ne ai cittadini che in paese e sui social si interrogano da qualche giorno.

Che fine ha fatto la statua del cervo simbolo del Giardinone? La “sparizione” è stata notata per la prima volta sabato mattina dai frequentatori più assidui del parco e da chi ha partecipato all’iniziativa di book crossing. il primo a dare l’allarme è stato proprio il sindaco Mssimiliano Occa.

Ad attivarsi anche la polizia locale e l’Amministrazione comunale perchè la statua è stata rubata nottetempo proprio tra venerdì e sabato.

Si tratta della statua del cervo, simbolo contenuto nello stemma del Comune di Ceriano Laghetto. Il monumento, realizzato in bronzo, è stato posizionato all’ingresso del parco da via Carducci ed è inserito in una aiuola con i bordi in pietra, arricchita con fiori e piante nel 2017.

Qualcuno ha pensato che potesse essere un intervento di manutenzione, magari programmato, ed invece l’ipotesi fatta da più parti di un furto è stata confermata. La polizia locale si è ovviamente subito messa all’opera anche perchè l’area è controllato, come indicato dai cartelli, dalla videosorveglianza.

È attivo il nuovo canale Telegram de ilSaronno dedicato a Ceriano.

Clicca su questo link per ricevere in tempo reale tutte le notizie del comune.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti