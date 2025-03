Altre news

SARONNO – Oggi, secondo le previsioni di 3B meteo, il cielo sarà molto nuvoloso con deboli piogge al mattino, seguite da una temporanea pausa nel pomeriggio. Tuttavia, le precipitazioni riprenderanno in serata, con un accumulo totale di circa 17 mm. Le temperature oscilleranno tra i 8°C di minima e i 11°C di massima. I venti saranno deboli, al mattino provenienti da Sudest e nel pomeriggio da Sud-Sudovest. È stata emessa un’allerta meteo per pioggia.

Nel Tradatese e nelle Groane, il maltempo seguirà un andamento simile a quello di Saronno. A Tradate si prevedono piogge deboli al mattino, una tregua nel pomeriggio e nuove precipitazioni in serata, con accumuli intorno ai 17 mm. A Lazzate la situazione sarà analoga, con un totale di 16 mm di pioggia attesi. Le temperature saranno comprese tra i 7°C di minima e i 10°C di massima. Anche qui è stata emessa un’allerta meteo per pioggia.

In Lombardia, la giornata sarà caratterizzata da un cielo molto nuvoloso e piogge diffuse, localmente più intense sulle aree prealpine. Nel pomeriggio si avrà una breve pausa nelle precipitazioni, ma in serata il maltempo tornerà a intensificarsi. I venti soffieranno deboli dai quadranti orientali, in rotazione da Sud nel pomeriggio.

