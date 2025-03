Politica

SARONNO – Settimana decisiva per le elezioni amministrative saronnesi. Dopo le dimissioni di 17 consiglieri comunali, a cui si sono aggiunte quelle del sindaco Augusto Airoldi, si tornerà alle urne in primavera. La tornata elettorale dovrebbe svolgersi tra la fine di maggio e l’inizio di giugno, il che significa che i tempi stringono per la scelta dei candidati sindaco e la definizione delle coalizioni.

Obiettivo Saronno si presenta come alternativa

Ha bruciato tutte le tappe Obiettivo Saronno lista civica indipendente che si propone come l’alternativa, candidando Novella Ciceroni alla guida di una coalizione di liste civiche.

Centrodestra: il nodo della candidatura

Nel centrodestra, Forza Italia è al centro delle trattative per l’individuazione del candidato. Tra i nomi emersi figurano Giuseppe Anselmo, Mariassunta Miglino e, più recentemente, Rienzo Azzi. Negli ultimi giorni si sono registrati interventi dei vertici provinciali, più legati agli equilibri interni alla provincia che alla realtà saronnese. A livello locale, nonostante una certa spinta interna in Forza Italia, qualche malumore nella Lega e la sfida per la leadership di Fratelli d’Italia, il centrodestra appare orientato a una scelta corale che porti ad un lavoro di squadra.

Centrosinistra: incontri e riflessioni in corso

Nelle ultime settimane il centrosinistra ha mantenuto un profilo basso, senza annunci o comunicati ne sulla fine dell’Amministrazione Airoldi ne sulle candidature. Il recente comunicato congiunto sul bilancio approvato dal commissario fa pensare che un’alleanza tra Pd e le due civiche Tu@Saronno e Saronno Civica sia definita. Resta da capire se si punterà su una sorta di “restaurazione dopo la follia politica di una crisi durata 6 mesi” con la ricandidatura di Augusto Airoldi, ipotesi ventilata durante la sua ultima conferenza stampa, o se si preferirà, come auspicato dalla base, una ripartenza con l’ex assessore ai servizi sociali Ilaria Pagani accreditatissima anche alla luce della sua esperienza e del buon risultato personale ottenuto alle ultime regionali.

Questa sera è prevista una riunione cruciale per il centrosinistra, mentre nel centrodestra si attende di definire gli ultimi dettagli per la scelta del candidato rimettendo al centro del compasso le esigenze della città.

Guardando il borsino delle candidature è concreta la possibilità di una corsa al femminile (leggi Miglino, Pagani, Ciceroni) che potrebbe consegnare a Saronno il primo sindaco donna della sua storia.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti