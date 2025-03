Città

SARONNO – Il tema “L’altro” sarà il filo conduttore del Festival di poesia Giorni diVersi – Città di Saronno 2025, giunto alla quarta edizione, che si svolgerà dal 16 al 23 marzo.

Un invito al dialogo e all’inclusione perché la poesia, con la sua capacità di suscitare emozioni comuni, è uno strumento potente, capace di superare le barriere che dividono gli esseri umani.

Saranno otto giorni di incontri con gli autori, letture, performance, danza, musica live, teatro e mostre che animeranno diversi luoghi della città, offrendo un programma ricco, variegato e rivolto a tutti, ma proprio a tutti, anche a coloro che abitualmente non frequentano la poesia e che forse ricordano a malapena qualche verso imparato a scuola. Sarà una poesia da ascoltare e da vedere, nelle sale e anche nelle strade della città, scritte sulle vetrine, sulle cancellate delle scuole, tra le bancarelle del mercato.

Naturalmente, saranno protagonisti i poeti, a cominciare da Luigi Gherzi, che aprirà il Festival la mattina di domenica 16 marzo, a cui seguirà, nel pomeriggio dello stesso giorno, la voce di alta spiritualità di Enzo Bianchi, già priore della Comunità di Bose. In serata, ci sarà l’ormai immancabile appuntamento con il Poetry Slam, una gioiosa competizione a suon di versi poetici, una gara che però, come dice sempre il giovane saronnese Giacomo Ranco, animatore e conduttore di questi incontri fin dalla prima edizione del Festival, “a vincere è sempre e solo la Poesia”. Durante la settimana saranno protagonisti soprattutto i poeti locali, mentre venerdì 21 marzo vedrà la partecipazione di autori giovani ma già affermati a livello nazionale come Tommaso Di Dio e Giorgio Maria Cornelio. In serata, i due autori premieranno gli studenti che hanno partecipato al concorso di poesia “Tra le righe” organizzato dal Liceo Classico Legnani di Saronno.

Sabato 22 marzo sarà un’intensa giornata di poesia, che si concluderà con Alessandra Carnaroli, poetessa attenta al tema della violenza sulle donne, che dialogherà con l’Associazione Rete Rosa. Per il gran finale di domenica 23 marzo saranno presenti due grandi voci della poesia italiana: Milo De Angelis, che presenterà la sua traduzione di Baudelaire, e Giancarlo Consonni, poeta che torna a Saronno con la sua nuova raccolta.

Tanti sono i soggetti che hanno contribuito al Festival organizzato, anche quest’anno, dalla Proloco di Saronno grazie anche alla collaborazione del presidente Gigi Biffi: innanzitutto l’Amministrazione comunale con l’Assessorato e l’Ufficio Cultura del Comune di Saronno, che fin dall’inizio hanno sostenuto questa iniziativa, poi la Comunità pastorale, le associazioni dei commercianti Duc e Ascom, l’immobiliare Attico29 e tutti coloro il cui contributo è stato fondamentale. Quest’anno abbiamo anche il patrocinio dell’Asst Valle Olona, che ha riconosciuto il valore dell’iniziativa che pone al centro la tematica dell’inclusione.

Hanno partecipato attivamente anche diverse associazioni (Unitre, Helianto, Rete Rosa, Anpi, Auser), scuole artistiche (Danzarte Studio, PAV Academy), il Museo Gianetti, le scuole primarie Rodari, Militi, Pizzigoni, Chiesa, Vittorino da Feltre, Sant’Agnese e il Liceo Legnani, che ha attivato percorsi di alternanza scuola-lavoro legati al Festival per diversi studenti. E concludono: “Ringraziamo anche le librerie di Saronno e i nostri media partner, IlSaronno e Radio Orizzonti, e tutta la stampa che ci aiuterà a far conoscere l’evento.

