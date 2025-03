GERENZANO – “Ringraziamo i volontari del Parco dei Mughetti , che in modo molto tempestivo nella scorsa settimana si sono adoperati per ripulire le loro zone di competenza sul nostro territorio di Gerenzano“. Così l’Amministrazione comunale gerenzanese. Proseguono dal Comune: “Ricordiamo a tutta la cittadinanza che l’abbandono dei rifiuti significa inquinare il nostro territorio, ed aumentare i costi di smaltimento pagati da tutti i cittadini”.

Il Parco dei Mughetti, composto dai Comuni di Origgio, Uboldo, Cerro Maggiore e Gerenzano, ha attivo il progetto di volontariato civico. Nel corso del 2025 si effettuerà la campagna adesione per nuovi volontari. Attualmente il Parco ha 15 volontari civici che si occupano di piccola manutenzione nelle aree gestite dal Parco (come raccolta di rifiuti abbandonati lungo i percorsi, sfalci localizzati, tinteggiatura di arredi in legno, bagnatura piante forestali, posa di cassette-nido); supporto per l’organizzazione degli eventi del Parco (come apertura periodica dell’Aula didattica del Parco, allestimento dello stand informativo); supporto per le visite delle scolaresche nel Parco (come controllo preliminare del percorso, assistenza agli educatori e guide). Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio operativo del parco via telefono al numero 0296951140; via email all’indirizzo info@parcomughetti.