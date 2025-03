Città

SARONNO – Dopo la scorpacciata di maschere e carnevale le notizie più lette di ieri, domenica 10 marzo, sono tornate ad essere legate alla cronaca.

Momenti di tensione al multisala di Cerro Maggiore, dove l’uso di spray al peperoncino ha causato l’intossicazione di due persone, poi trasportate in ospedale per accertamenti.

A Tradate due uomini sono stati arrestati dopo un furto in abitazione. La loro fuga non è durata a lungo grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine.

Sull’autostrada A9 è stato attivato un tutor per il controllo della velocità nel tratto tra Saronno e Lomazzo, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e ridurre il rischio di incidenti.

Intervento di ambulanza e carabinieri in centro a Saronno per un caso di intossicazione etilica, culminato in un episodio di aggressione che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Al Santuario di Saronno è stato inaugurato un percorso per l’indulgenza plenaria, un’iniziativa che offre ai fedeli un’opportunità di riflessione spirituale e preghiera.