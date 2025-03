news

Il grande incontro di venerdì scorso, voluto da Trump e incentrato sul tema delle criptovalute, aveva lo scopo di tracciare un piano d’azione degli Stati Uniti in merito al settore degli asset digitali.

Persino il grande massimalista di Bitcoin, Michael Saylor, era presente per esprimere la sua opinione, alimentando aspettative su possibili sviluppi significativi.

Trump (o la persona che gestisce il suo wallet) aveva intanto acquistato 10 milioni di dollari in Bitcoin e 10 milioni in Ethereum in vista di questa data, segno che avesse già più o meno chiaro quale sarebbe stato l’orientamento dell’incontro. Le prospettive, indubbiamente, risultano estremamente bullish.

Le risposte sono arrivate in serata, quando sono stati resi noti i risultati dell’incontro. Inoltre, Trump ha firmato un Ordine Esecutivo per istituire ufficialmente una Riserva Strategica di Bitcoin.

Just a few minutes ago, President Trump signed an Executive Order to establish a Strategic Bitcoin Reserve. The Reserve will be capitalized with Bitcoin owned by the federal government that was forfeited as part of criminal or civil asset forfeiture proceedings. This means it… — David Sacks (@davidsacks47) March 7, 2025

Sarà stato questo l’evento capace di rilanciare il bull market, che nel frattempo si stava prendendo una pausa, oppure si tratterà dell’ennesimo sussulto di mercato privo di reali conseguenze?

Difficile dirlo, ma Bitcoin ha già reagito con una crescita dell’11% negli ultimi sette giorni, posizionandosi appena sotto il range che lo aveva intrappolato per settimane.

Se dovessero emergere ulteriori notizie positive, BTC potrebbe tornare di nuovo a superare la soglia dei 90.000 dollari, almeno in una prima fase, e puntare di nuovo ai 100.000 dollari.

Da qui in avanti, gli sviluppi potrebbero portare a una ripresa del bull market, con BTC che potrebbe puntare nuovamente ai suoi massimi storici e tentare di superarli.

Questo entusiasmo sta coinvolgendo anche gli holder di BTC Bull (BTCBULL), la meme coin che più di tutte potrebbe beneficiare dal prossimo bull market.

BTC Bull vola insieme a Bitcoin?

BTC Bull ($BTCBULL) è un nome che sta guadagnando popolarità tra i bitcoiners, o aspiranti tali.

Si tratta di un nuovo progetto di meme coin con un fattore differenziante estremamente interessante: la possibilità di regalare Bitcoin veri alla sua community.

Anche se potrebbe sembrare incredibile, questa meme coin prevede in effetti un meccanismo di ricompense che si basa sull’erogazione di Bitcoin tramite airdrop a chi la supporta.

Ma come funziona esattamente? Semplice: ogni volta che Bitcoin supererà un traguardo storico di prezzo (come i 150.000 dollari, per esempio), BTC Bull effettuerà un airdrop.

Per essere eleggibili, è necessario acquistare e mettere in staking il token $BTCBULL, che presenta un ulteriore elemento di attrattiva.

Lo staking offre rendimenti estremamente elevati, consentendo di incrementare la propria posizione su BTC Bull e la quota di airdrop futura.

Tutto questo con la consapevolezza di detenere nel proprio wallet una meme coin con prospettive di crescita, potenzialmente tra le vincitrici della prossima fase del bull market di Bitcoin.

BTC Bull (BTCBULL) e il bull market

Le recenti notizie sulla riserva strategica di crypto che gli Stati Uniti intendono realizzare, insieme alle normative e agli sviluppi globali favorevoli al settore, rappresentano un forte catalizzatore.

Anche se, nel breve termine, il prezzo di BTC potrebbe risultare ancora incerto, è evidente che le prospettive di medio e lungo periodo siano estremamente bullish.

Questo apre numerose opportunità per BTC Bull di distribuire nuovi airdrop alla sua community, attirando investitori da tutto il mondo.

Nelle poche settimane di prevendita, BTC Bull ha già raccolto oltre 3,3 milioni di dollari, con ulteriori capitali in arrivo.

Attualmente, il prezzo di BTC Bull è pari a 0,002395 dollari, una cifra che potrebbe rivelarsi estremamente vantaggiosa in ottica bull market.

Se sempre più persone inizieranno ad accumulare BTC Bull, spinte dalla prospettiva degli airdrop e dall’atteso bull market di Bitcoin, il prezzo potrebbe decollare.

La forza di BTC Bull risiede proprio in questa sorta di “gloria riflessa” da Bitcoin, una crypto che non ha certo bisogno di pubblicità per farsi conoscere.

Per questo chi fosse intenzionato a investire in BTC Bull farebbe bene a valutare l’opportunità di farlo ora approfittando delle condizioni di prezzo estremamente favorevoli dell’attuale prevendita.

Recensioni fornite in maniera indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le due parti. Informazioni riservate a un pubblico maggiorenne.