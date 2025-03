Groane

COGLIATE – Numeri da record per la terza prova del Winter Kids, il circuito di short track targato Valli Varesine Kids, che si propone di far divertire i giovanissimi e coinvolgere le società che si dedicano principalmente al settore strada. L’evento, ospitato a Cogliate, ha visto la partecipazione di circa 120 piccoli atleti, tutti pronti a dare il massimo su un tracciato privo di difficoltà tecniche, ma ricco di rilanci e curve strette, ideale per mettere alla prova abilità e resistenza.

A conferma della crescita di questo sport, ben 11 promozionali si sono presentati al via, segno che il movimento sta andando nella direzione giusta. I giovani talenti di Mbt Cogliate hanno dimostrato grande determinazione, ottenendo risultati importanti. In G2 femminile, ottima prova per Camilla, che ha conquistato un quarto posto, e Elettra, che è salita sul podio con un meritato terzo posto.

Nella categoria G1 maschile, Jacopo ha chiuso con un ottimo quinto posto, mentre Iacopo ha ottenuto una straordinaria vittoria, la sua seconda stagionale. Tra le ragazze della G1 femminile, grande prestazione di Virginia, sorella gemella di Iacopo, che ha tagliato il traguardo al secondo posto.

L’entusiasmo non si ferma qui: il circuito proseguirà questa settimana con la quarta prova, che promette ancora emozioni e divertimento per tutti i giovani partecipanti.

