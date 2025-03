news

Il presidente argentino Javier Milei, l’uomo del popolo che aveva promesso di eliminare la “casta” dal mondo politico del paese latinoamericano, si trova ora al centro di una bufera mediatica e giudiziaria, con l’accusa di aver truffato i suoi elettori.

Il 14 febbraio, con un post su X, aveva pubblicamente sponsorizzato la crypto LIBRA, dicendo che quella crypto era nata per supportare le piccole imprese e dare una spinta all’economia argentina.

Queste parole altisonanti hanno dovuto però fare presto i conti con la dura realtà. Pochi giorni dopo, infatti, questa criptovaluta da lui sostenuta valeva circa un decimo rispetto al suo valore iniziale al momento del lancio.

Molti analisti vedono in questa operazione uno schema classico utilizzato spesso dai truffatori che utilizzano le criptovalute in modo opaco e con fini meramente speculativi: promuovere una coin di cui detengono la maggior parte dei token, per poi vendere questi ultimi a discapito di coloro che hanno acquistato in buona fede.

In effetti, si tratta di un metodo piuttosto discutibile, che si basa sulla popolarità di chi promuove il token; in questo caso, un personaggio politico di rilievo mondiale, con oltre 3 milioni di follower sulle reti sociali e alla guida di un intero paese.

Forse inizialmente Milei potrebbe aver sperato di liquidare questo incidente senza grandi conseguenze, ma non c’è dubbio che questo evento ha scatenato l’ira di molti investitori che si sono sentiti defraudati. Ora i membri dell’opposizione politica argentina sono pronti a chiedere l’impeachment del presidente.

Cos’ha risposto Milei a tutto questo? Ha dichiarato di non avere nulla a che fare con il token, affermando di non essere lui il creatore e di aver rimosso il suo post, inizialmente pubblicato sulla piattaforma X, solo per evitare ulteriori danni.

Inoltre, ha sostenuto che chi lo sta indagando lo fa per ragioni politiche ed è appartenente alla “casta”. Il suo gesto di appoggio a LIBRA è stato così plateale a suo tempo che sembra piuttosto improbabile che possa ora essere ridotto a un semplice “endorsement”.

Oggi, in questo senso, il settore delle criptovalute sembra aver assunto un ruolo talmente importante nella politica e nell’economia mondiale, da poter essere al centro di una possibile battaglia legale intorno all’ipotesi di impeachment di Milei.

Meme Index (MEMEX) contro progetti opachi e possibili truffe

Se oggi persino i capi di stato vengono coinvolti in possibili casi di speculazione, tramite il proprio elettorato trasformato in una platea di potenziali compratori di asset propri o semplicemente sponsorizzati, appare evidente che l’intero settore delle criptovalute possa vedere intaccata la propria credibilità agli occhi degli investitori più vulnerabili.

In questa situazione di attuale incertezza, una soluzione molto interessante per approcciare il mercato in modo più strutturato e meno volatile è quella che viene proposta dal progetto Meme Index ($MEMEX), che riprende strumenti classici della finanza tradizionale adattandoli al mondo delle meme coin.

In sintesi, Meme Index funziona in modo simile a quello degli ETF, ovvero fondi acquistabili dagli utenti in frazioni, consentendo così di diversificare il proprio portafoglio di asset.

All’interno di ciascuno dei quattro indici creati da Meme Index sono presenti decine di meme coin, che occupano una frazione del valore totale.

Investire in uno di questi fondi equivale pertanto ad acquistare una quota di ognuna di esse, con rendimenti pari alla media della somma totale.

In questo modo, il comportamento della singola meme coin diventa quasi irrilevante (anche in caso di una possibile truffa), pur mantenendo la possibilità di ottenere i rendimenti potenzialmente stellari tipici di questo settore.

Le community crypto stanno rispondendo in modo molto positivo a Meme Index, vedendo in esso un punto di svolta, in quanto strumento capace di ristabilire la fiducia degli investitori.

Oggi, Meme Index offre il proprio token nativo $MEMEX in un prevendita che ha già raccolto circa 4 milioni di dollari, quando mancano solo 24 giorni al listing del token sul mercato.

Questi sono dunque gli ultimi giorni per poter acquistare il token MEMEX in prevendita al prezzo speciale di lancio di 0,0166883 dollari, una cifra che appare estremamente vantaggiosa in vista della sua crescita futura, una volta che il token verrà lanciato sugli exchange.

Recensioni fornite in maniera indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le due parti. Informazioni riservate a un pubblico maggiorenne.