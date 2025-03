Saronnese

UBOLDO – Il nuovo supermercato Tigros e la variante del Piano di Governo del Territorio (Pgt) continuano a far discutere in paese. Il centrodestra locale interviene per chiarire alcuni aspetti della questione e rispondere alle critiche sollevate dall’opposizione in consiglio comunale.

“Il PGT del 2018, in continuità con quello del 2014, ha confermato la destinazione dell’area di via IV Novembre, ex SS527/via Legnano, pari a 13.800 metri quadrati, trasformandola da zona prevalentemente agricola a insediamento polifunzionale, con possibilità di sviluppare attività terziarie, commerciali e produttive. La superficie lorda di pavimento realizzabile è stata fissata in 6.900 metri quadrati, destinati a diverse attività, tra cui “attività commerciali non alimentari per una massima superficie di vendita pari a 2.500 mq” e “palestre, centri benessere, somministrazione alimenti, ristorazione, sale da ballo senza limitazioni ovvero sino a 6.900 mq”.

La maggioranza prosegue ricostruendo la storia: “Nel maggio 2023 i proprietari dell’area hanno presentato un progetto per due edifici commerciali con una superficie lorda di 3.066,29 metri quadrati, ovvero meno della metà rispetto a quanto consentito dal PGT. La variante proposta non aumenta la volumetria prevista, ma modifica la tipologia commerciale, introducendo l’alimentare, come consentito dal Decreto Legislativo 114/98 (Legge Bersani), che “all’art 4 comma 1 lett. e) prevede per le medie strutture di vendita una superficie fino a 2.500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti”. Inoltre, viene ridotto il vincolo di arretramento dalla fascia stradale da 30 a 10 metri, in conformità con il Codice della Strada”.

Per il centrodestra è anche il momento di togliersi qualche sassolino: “Durante il dibattito in consiglio comunale, alcune voci dell’opposizione hanno parlato di un “regalo” all’operatore o della mancanza di vantaggi per Uboldo. Il centrodestra respinge queste affermazioni, sottolineando che “l’operatore eseguirà, a scomputo degli oneri una rotonda, tra l’altro inserita puntualmente nel PGT, atta a migliorare la viabilità sulla ex SS527 e accessibilità a quanto verrà realizzato”. Tale intervento sarà realizzato a scomputo degli oneri di urbanizzazione, come previsto dalla normativa edilizia (Legge 10/1977 e Testo Unico dell’Edilizia), che “consente alle amministrazioni locali di dotarsi di opere di urbanizzazione senza assumere direttamente i rischi legati alla loro realizzazione”.

Il centrodestra chiarisce inoltre che “dichiarare come fatto dal consigliere Azzarà che detti oneri potevano servire per sistemare la biblioteca o scuole è errato in quanto detti oneri devono essere funzionali all’urbanizzazione del comparto edificatorio”. Inoltre, ribadisce che tali oneri non rappresentano un esborso per i cittadini, ma “le opere le paga l’impresa perché versa gli oneri che non sono soldi da spendere a caso ma per una migliore funzionalità del comparto da urbanizzare”.

Infine, secondo il centrodestra, “dire no oggi all’insediamento di una media superficie di vendita, bastava che il consigliere Azzarà votasse contro alla trasformazione di un’area agricola fuori dal tessuto urbano, a ridosso di aree boscate all’adozione del PGT nel 2018”.

È attivo il nuovo canale Telegram de ilSaronno dedicato a Uboldo!

Clicca su questo link e iscriviti per ricevere in tempo reale tutte le notizie del comune.