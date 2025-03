SARONNO – Un’iniziativa per promuovere la mobilità sostenibile e far conoscere i nuovi percorsi ciclopedonali tra il centro e il quartiere Matteotti: è questo l’obiettivo di “O a piedi o in bici”, la camminata e pedalata che si terrà domenica 16 marzo con partenza alle 10 da piazza Amendola e arrivo in piazza Libertà.

L’iniziativa è stata presentata dall’assessore alla Mobilità e all’Ambiente, Franco Casali, nel corso di una delle ultime passeggiate del Pgt, come occasione per valorizzare le nuove infrastrutture ciclabili realizzate nell’ambito della riqualificazione della mobilità cittadina. Un percorso pensato per incentivare l’uso della bicicletta e la mobilità dolce, migliorando i collegamenti tra le diverse zone della città in sicurezza e con un’attenzione particolare alla sostenibilità.

L’evento è aperto a tutti e vuole essere un momento di sensibilizzazione sull’importanza di una mobilità più sostenibile e attenta all’ambiente, in linea con le recenti scelte dell’amministrazione comunale. Per maggiori informazioni è possibile seguire i canali social ufficiali del Comune di Saronno.

