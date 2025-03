Città

SARONNO – Il Festival della Poesia torna a Saronno con un ricco calendario di eventi che intrecciano letteratura, danza, teatro e arti visive, trasformando la città in un palcoscenico dedicato alla parola e all’emozione. Dal 16 al 23 marzo, incontri con autori, reading, performance e installazioni artistiche animeranno diversi luoghi, offrendo al pubblico esperienze uniche di condivisione e riflessione. QUI TUTTO IL PROGRAMMA

FOTOgrafia: un percorso tra immagini e poesia

di Gigi Tramezzani e Paolo Sambrotta

🕕 18 – Inaugurazione in Sala Nevera – Viale del Santuario 2

La mostra “FOTOgrafia” propone una serie di pannelli ciascuno dei quali presenta tre immagini: una in bianco e nero, una fatta di parole, poi ancora la prima, ma illuminata dal colore. Crediamo che la poesia parli alla fotografia e che ritrovi, nelle parole, la possibilità di prolungare l’istante dello scatto. Il filo conduttore che unisce immagini e parole nasce più dallo sguardo personale che dall’evidenza immediata. Il viaggio ricomincia per ognuno che voglia percorrere questo itinerario, sapendo che partenze e traguardi emergeranno, diversi, dentro di noi.

APERTURA MOSTRA MUSEO G. GIANETTI

Oltre lo specchio. Incontri poetici e trasformazioni ceramiche

🕒 15 – Museo della Ceramica G. Gianetti – Via Carcano 9

Un percorso narrativo tra ceramiche, specchi e poesie nelle collezioni del Museo della Ceramica Gianetti. Il visitatore verrà accompagnato nelle sale del museo da un percorso che sottolinea la relazione tra le opere esposte ed alcune poesie scelte di autori noti, sul tema del conoscersi attraverso lo specchio, che diventa metafora dell’altro.

Domenica 16 marzo

DANZA

Poesie danzanti

Spettacolo itinerante di Danzarte Studio

🕙 10 – Piazza San Francesco, conclusione in Villa Gianetti – Via Roma 20

Le allieve di Danzarte Studio di Saronno animeranno il centro città con esibizioni di hip hop, danza contemporanea e classica, arricchite da letture poetiche.

Coreografie di: Anna Lisa Anghinelli, Luisa Gaudio, Ilaria Del Lorenzo.

Speciale performance di danza neoclassica con Letizia Strada, Giorgia Ramazzotti e Galli Chiara, accompagnate dalla voce di Beatrice Vitale.

INCONTRO CON L’AUTORE

Gianluigi Gherzi presenta “Solare”

🕚 11 – Villa Gianetti – Via Roma 20

“Solare” è un libro vivo che sancisce la fine della paura di guardare e di essere.

Gianluigi Gherzi torna di nuovo a porgerci il suo invito all’azione, alla creazione di destini personali e collettivi. Ci riconsegna alla gratitudine, esorta a perderci in piccole piazze, a “sentire il petto fradicio d’esultanza”.

INCONTRO CON ENZO BIANCHI

Cercando l’Altro. Poeti alla ricerca di Dio e dell’uomo

Enzo Bianchi dialoga con Massimo Tallarini

📍 In collaborazione con la Comunità Pastorale

🕓 16 – Chiesa SS. Pietro e Paolo – Piazza Libertà

Poeti laici e poeti religiosi, non credenti e uomini di fede, tutti accomunati dal tentativo di afferrare il fondamento misterioso dell’essere. L’idea di Bellezza narrata dalla poesia è sia una forza spirituale capace di trasformare il cuore umano, con un linguaggio capace di esprimere verità e libertà; sia una forza religiosa, nel suo significato proprio di permetterci di accedere alla profondità della nostra ricerca esistenziale.

COMPETIZIONE POETICA

Poetry slam: sfida di poesie e poeti con Giacomo Ranco

🕘 21 – Auditorium Aldo Moro – Viale Santuario 15

Il Poetry Slam, letteralmente “una sberla poetica”, è un genere performativo poetico spesso caratterizzato da un linguaggio incisivo e penetrante, fondato sull’oralità. La sua esecuzione avviene sotto forma di sfida a giuria popolare, rendendo il tutto più interattivo e coinvolgente in una grande finzione teatrale vissuta da pubblico e poeti/poetesse. L’unica vera vincitrice sarà la poesia con la P maiuscola.

Lunedì 17 marzo

INCONTRO CON L’AUTORE

Marco Ceriani …scritte sulla cornice di Babele

In dialogo con Marco Strada

🕔 17 – Sala Nevera – Viale del Santuario 2

L’autore, con allusione al plurilinguismo e polistilismo che caratterizza la sua poesia sin dagli esordi, riflette sulla “confusione delle lingue”, segnale che sin dalle origini definisce l’instabilità dell’uomo sul pianeta. Una riflessione più attuale che mai.

Martedì 18 marzo

READING

Praticare la poesia dà i suoi frutti!

Reading a cura del Laboratorio di Esperienza Poetica

🕕 18 – Sala Nevera – Viale del Santuario 2

Dal Laboratorio di esperienza poetica tenuto dal poeta Tommaso Di Dio fino alla pratica di scrittura che rende il poetare un nuovo modo di guardare al mondo.

Leggeranno i loro testi poetici:

Rossella Beretta, Marisa Colmegna, Romina Demasi, Pina Giliberto, Claude Messina, Alessandra Mozzali, Lella Sabadini, Michele Sambrotta.

Mercoledì 19 marzo

POETRY MARKET

Anche nel giorno di mercato si trova la poesia!

📍 A cura di Unitre Saronno

🕚 11-12 – Via Pola

La poesia è per tutti nel giorno di mercato! Letta o regalata, ma anche a richiesta. Vuoi una poesia d’amore? Una poesia civile? Una poesia che trasforma il dolore in bellezza? Ecco tutto questo a disposizione per il Festival della Poesia.

MOSTRE PER L’INTERA DURATA DEL FESTIVAL

FOTOgrafia: un percorso tra immagini e poesia

📍 Sala Nevera – Viale del Santuario 2

Orari:

📅 Mercoledì – Sabato: 16-18

📅 Domenica: 10.30-12 e 16.30-18

Oltre lo specchio

📍 Museo della Ceramica G. Gianetti – Via Carcano 9

Orari:

📅 Martedì e Giovedì: 15-18

📅 Sabato: 15-19

(Ingresso a pagamento. Per informazioni e prenotazioni di gruppo su appuntamento, anche in altri orari, consultare Museo Gianetti)