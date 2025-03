Eventi

SARONNO – Martedì 11 marzo primo appuntamento del secondo ciclo de “La lettura del martedì”, l’iniziativa culturale promossa dalla biblioteca della Casa di Marta (via Petrarca, 1), rivolta a tutte le età.

L’incontro, che avrà inizio alle 15 e terminerà alle 16.30, vedrà protagonista il libro “Un gatto per i giorni difficili” di Ishida Syou (Rizzoli).

Proprio in mezzo al dedalo di strade del centro di Kyoto c’è una clinica molto speciale, quella di Kokoro, che può essere trovata solo grazie al passaparola e solo da chi ha smarrito se stesso ed è in cerca di un aiuto. Il trattamento che offre è unico: a ciascuno, secondo il caso, si prescrive un gatto. Un gatto per il sonno, uno per il cuore, uno contro lo stress. Con piccoli disastri e un grande bisogno di cura, tutti i gatti prescritti riescono a dare ai loro nuovi padroni la spinta per cambiare le loro vite.

In modo delicato e divertente questo libro racconta il legame profondo tra uomo e animale, attraverso il quale l’anima può guarire grazie a un amore fatto di gesti semplici, capace di restituire un tocco di magia anche nei momenti più difficili.

Il prossimo appuntamento sarà il 25 marzo e al termine di ogni incontro verrà svelato il libro protagonista di quello successivo.

Tutti i libri letti durante “La lettura del martedì” sono disponibili nella biblioteca della Casa di Marta.

(foto d’archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti