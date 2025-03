Città

SARONNO – La città di Saronno si prepara ad accogliere due appuntamenti culturali dedicati all’arte e alla spiritualità, con protagonista il celebre Cenacolo di Leonardo da Vinci.

Sabato 15 marzo, alle 16, nell’Auditorium Aldo Moro di viale Santuario, 15, si terrà la conferenza “Il Cenacolo di Leonardo: capolavoro dei capolavori“, a cura del giornalista e storico dell’arte Luca Frigerio. Un’occasione per approfondire la storia e i segreti di uno dei dipinti più iconici del Rinascimento.

Il secondo appuntamento è in programma per martedì 1° aprile, alle 21, nel santuario della Beata Vergine dei Miracoli (Piazzale Santuario, 2). L’incontro, intitolato “Tra chiese e cenacoli, pellegrini di speranza sulla via della bellezza”, sarà un momento di riflessione tra arte, spiritualità e Giubileo, organizzato dai giovani della Pastorale Giovanile della Diocesi di Milano, in collaborazione con la Comunità Pastorale Crocifisso Risorto di Saronno.

L’iniziativa è promossa con il supporto di diverse realtà locali, tra cui l’associazione culturale Bussola, l’associazione Flangini, il comune di Saronno, la comunità pastorale, la cooperativa Popolare Saronnese.

Entrambi gli eventi sono a ingresso libero.

