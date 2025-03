Città

SARONNO – Da domenica 9 marzo diversi cittadini hanno segnalato che le luci pubbliche in piazza Libertà rimangono accese anche durante le ore diurne. Questo problema, già evidenziato in passato, è stato prontamente comunicato alle autorità competenti. La polizia locale e l’ufficio tecnico del Comune sono stati attivati per individuare le cause del malfunzionamento e ripristinare il corretto funzionamento dell’illuminazione pubblica.​

In passato, situazioni analoghe si sono verificate in diverse zone di Saronno. Ad esempio, nel giugno 2024, le luci del centro cittadino sono rimaste accese anche durante il giorno a causa di un guasto all’orologio astronomico che regola l’accensione e lo spegnimento dell’illuminazione pubblica. Il problema è stato risolto grazie a due interventi tecnici, uno dei quali ha previsto la sostituzione della batteria tampone dell’orologio.

Un altro episodio si è verificato nell’agosto 2024 in via Monte Pasubio, dove i lampioni sono rimasti accesi 24 ore su 24 per diversi giorni. Anche in questo caso, i residenti hanno segnalato il problema all’Amministrazione comunale e alla polizia locale, che sono intervenute per risolvere la situazione. ​

Interventi in corso per risolvere il problema attuale

Attualmente, le autorità stanno lavorando per identificare le cause del malfunzionamento in piazza Libertà e per evitare sprechi energetici e cosi aggiuntivi sulle bollette comunali. L’invito ai cittadini è sempre quello di segnalare eventuali anomalie all’ufficio tecnico comunale o alla polizia locale per facilitare un intervento tempestivo.

