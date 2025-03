Città

SARONNO – Dopo le elezioni del 2 marzo per il rinnovo del consiglio direttivo, i neoeletti si sono riuniti il 9 marzo, su convocazione del presidente di seggio Marco Pinna, per assegnare le nuove cariche. A guidare il circolo sarà Enzo Meloni, scelto all’unanimità come presidente.

Originario di Giba, in provincia di Cagliari, e residente a Solaro, Meloni è nato il 30 giugno 1966. Con il suo mandato, il nuovo consiglio si è già attivato per rilanciare le attività culturali e sociali dell’associazione, con un’attenzione particolare alla diffusione della cultura sarda e alla valorizzazione del patrimonio locale.

Al fianco del presidente, Maria Antonina Uda ricoprirà il ruolo di vicepresidente vicario, Valentino Gavelli sarà il tesoriere e Marilena Casu il segretario. Del direttivo fanno parte anche Claudio Abis, Pietro Albai, Fabio Bertolotti, Agnese Ibba e Giulio Melis.

Il Circolo Grazia Deledda augura buon lavoro al nuovo consiglio direttivo, che guiderà l’associazione nel triennio 2025-2028 con l’obiettivo di rafforzare il legame con la comunità e promuovere iniziative culturali di ampio respiro.

