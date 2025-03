Calcio

SARONNO – Dopo tre sconfitte, ritorno al successo del Fbc Saronno, vittoria anche per la Caronnese che resta in scia della vetta: a tenere banco, per quanto riguarda il calcio del fine settimana, è il campionato di Eccellenza.

Nelle categorie inferiori, sconfitta per l’Univeral Solaro in Promozione; passo falso del Sc United che perde il primo posto in Prima categoria mentre in Seconda categoria spicca l’importante successo in ottica salvezza dell’Amor, battuta in casa a porte chiuse la squadra del Dal Pozzo dal Molinello.

Promozione

Prima categoria

Seconda categoria

Serie D

Riguardo agli altri sport, nel basket serie B Nazionale speranze di salvezza al lumicino per l’Az Robur Saronno che ha perso a Fiorenzuola mentre nel volley serie B la Pallavolo Saronno ha superato la Rossella Caronno.

