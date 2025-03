Città

SARONNO – Per la restante parte della giornata di oggi 11 marzo sono previste precipitazioni deboli sparse nelle ore pomeridiane, con passaggio a diffuse nelle ore serali in particolare sulle aree prealpine”. Lo fa sapere il servizio meteo di Regione Lombardia Che avvisa: “Per la giornata di domani 12 marzo sono previste precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale su Alpi e Prealpi diffuse dalla notte e per tutta la giornatacon limite neve attorno a 1200 metri circa. Sui settori di pianura e Appennino sono previste precipitazioni nella notte diffuse, in temporanea attenuazione nel corso della mattinata e in ripresa sparse nel pomeriggio. Quantitativi mediamente tra 25 e 50 mm/24h su settori alpini, prealpini e di alta pianura, con valori più elevati che fanno riferimento in particolare ai settori prealpini, dove non sono esclusi isolati picchi attorno ai 70 mm/24h.

Venti dai quadranti orientali e meridionali in montagna tra 700 e 1500 metri deboli o moderati con velocità medie orarie mediamente tra 15 e 30 km/h, e possibili raffiche in particolare nel pomeriggio sui settori retici più settentrionali tra 35 e 50 km/h.

11032025