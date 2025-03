Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – La Biblioteca si fa “itinerante” e si avvicina ai cittadini con proposte di lettura per tutti, magari anche approfittando di una giornata di sole e di una panchina all’aperto. Sabato mattina, nella ricorrenza della Giornata internazionale della donna, nel parco pubblico “Il Giardinone” è stata inaugurata una delle tre nuove casette per il “book crossing” realizzate dall’Amministrazione comunale grazie al contributo di altrettante imprese edili del territorio, quali Sigma Costruzioni, Daniele Fatiga Srl e Edilemmetre. Si tratta di contenitori a forma di casetta, con sportello trasparente, posizionati su speciali piedistalli in legno, dai quali si possono prendere e lasciare libri in prestito, liberamente, aderendo al principio ispiratore della proposta, che è quello di stimolare la circolazione della cultura e della conoscenza, attraverso la lettura.

Oltre che al Giardinone, le casette dei libri sono state posizionate fuori dalla scuola primaria in via Stra Meda e all’ingresso dell’oratorio di via San Francesco.

Con il Sindaco Massimiliano Occa, all’evento di inaugurazione al Giardinone, c’era l’Assessora alla Cultura, Federica Manno, che ha ribadito l’intenzione di trasformare la Biblioteca in un’attività vivace e pulsante che crei cultura e viva anche al di fuori degli spazi canonici. Durante la mattinata sono stati presentati anche alcuni libri che raccontano storie di donne e della lotta per i loro diritti, che l’Amministrazione ha regalato alla comunità lasciandoli a disposizione nelle casette.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti