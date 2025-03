news

Cardano (ADA) è una criptovaluta che, storicamente, alterna grandi periodi di FOMO a momenti di apparente “sonnolenza”.

Si tratta di una blockchain layer 1 con una community estremamente forte, ma anche con diversi dubbi e incertezze riguardo al suo futuro e alla sua crescita.

Attualmente, è l’ottava criptovaluta più importante per capitalizzazione di mercato e il prezzo di ADA si aggira intorno agli 0,8 dollari, in calo nell’ultima settimana dopo il forte rialzo dei giorni precedenti, quando Trump l’aveva menzionata come potenziale parte della riserva strategica nazionale di criptovalute.

Anche tra i più grandi appassionati di crypto, l’annuncio di Trump era subito apparso quantomeno controverso, poiché la volatilità e l’incertezza di Cardano si sposano male con le esigenze di un fondo strategico nazionale.

Nonostante ciò, il progetto rimane molto seguito e discusso, mantenendo sempre un livello di interesse elevato nel settore. Per questa ragione, gli analisti hanno chiesto all’intelligenza artificiale cinese DeepSeek di stimare dove potrebbe trovarsi il prezzo del token $ADA entro la fine di marzo.

La sua analisi si è basata su alcuni fattori considerati cruciali per determinare la direzione futura del token, a partire proprio dall’annuncio di Trump. Il fatto che Cardano sia potenzialmente candidata a entrare nella riserva strategica americana di asset digitali rappresenta un primo elemento bullish, in grado di favorire una crescita del prezzo.

A questo si aggiunge l’impennata del TVL (total value locked) di Cardano negli ultimi giorni: il valore dei capitali bloccati sulla blockchain è passato da 330 milioni a oltre 400 milioni in appena tre giorni. L’afflusso di nuovi capitali è solitamente un indicatore di un possibile aumento di prezzo del token.

Un altro elemento da considerare è la possibilità che un ETF su Cardano venga approvato o, quantomeno, messo in lavorazione nei prossimi giorni, un evento che potrebbe aumentare l’interesse degli investitori per ADA.

Alla luce di questi fattori, DeepSeek prevede un range di prezzo per Cardano compreso tra 1,5 e 2 dollari entro la fine del mese, prospettando un potenziale raddoppio del valore.

Ovviamente, le previsioni dei modelli IA sono sempre da prendere con il beneficio del dubbio, ma è evidente che Cardano stia attraversando un periodo di grande fermento.

Pertanto, nei prossimi giorni potremmo assistere a novità capaci di influenzare il prezzo del token, che potrebbero portarlo effettivamente ai livelli previsti.

Best Wallet inarrestabile

Un altro nome che si sta facendo largo in questo momento, sia sul fronte speculativo che per la crescente necessità di sicurezza e innovazione nel settore della gestione di criptovalute, è Best Wallet.

Si tratta di un wallet crypto di ultima generazione, caratterizzato da standard di sicurezza elevati e da una serie di funzionalità innovative. Tra queste spicca una carta di pagamento che consente di spendere e prelevare agli sportelli attingendo direttamente dal proprio saldo crypto.

Inoltre, il wallet include una sezione esclusiva interamente dedicata alle migliori prevendite crypto del momento, permettendo di acquistare token verificati e particolarmente promettenti ancora non presenti sul mercato. Altre funzioni degne di nota comprendono la possibilità di acquistare crypto direttamente dal wallet tramite carta, l’accesso al settore iGaming e un’interfaccia moderna e intuitiva.

Queste caratteristiche fanno di Best Wallet un vero e proprio hub per la gestione delle proprie criptovalute, attirando un numero crescente di nuovi utenti. Best Wallet è infatti il wallet in più rapida crescita degli ultimi tempi, anche a causa della continua inaffidabilità degli exchange centralizzati. Le previsioni stimano che potrebbe arrivare a coprire il 40% di quota di mercato entro il 2026.

In questo scenario, Best Wallet e le sue funzionalità avanzate rappresentano una delle migliori soluzioni per mettere al sicuro le proprie crypto e gestirle in ogni aspetto.

Questa crescita si riflette anche sul valore di BEST, il token nativo di Best Wallet, che offre vantaggi speciali ai suoi holder come sconti sulle commissioni e accesso anticipato alle novità del settore.

Attualmente, il token BEST è acquistabile in prevendita, al prezzo scontato di 0,024275 dollari, un valore che appare estremamente competitivo.

Nei primi giorni di prevendita, sono già stati raccolti circa 11 milioni di dollari, a dimostrazione della grande forza di Best Wallet sul mercato.

