CESANO MADERNO – “Per consentire la risoluzione di un grave guasto elettrico che ha coinvolto la cabina Enel del quartiere Binzago, si è resa necessaria la chiusura stradale temporanea di via Conciliazione. L’intervento, decretato come urgente, si è reso necessario anche per escludere il sovraccarico delle altre cabine Enel che stava provocando problemi di mancanza di elettricità in diverse zone della città”. Lo comunica l’Amministrazione comunale.

Gli operai e i tecnici Enel sono al lavoro per risolvere il problema e, considerata l’importanza di via Conciliazione per la mobilità cittadina, l’Amministrazione ha chiesto di ripristinare quanto prima, già entro il pomeriggio, la circolazione lungo la strada, anche utilizzando il marciapiede laterale. Questo per scongiurare eccessive criticità, data anche l’odierna chiusura di via Borromeo per un intervento di riallaccio idraulico, che dovrebbe comunque concludersi nel giro di poche ore. Sono state attivate le pattuglie della polizia locale per segnalare il problema già all’inizio di via Garibaldi ed evitare ingorghi in prossimità delle vie interessate dai lavori.

