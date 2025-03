Saronnese

CISLAGO – La moda sostenibile al centro dei Fashion Days 2025. Venerdì 14 marzo, alle 21, Villa Isacchi ospiterà la presentazione del saggio Italy & Moda. Creatività, Bellezza, Sostenibilità di Roberta Redaelli, un evento organizzato da Federmoda Varese con il patrocinio del Comune di Cislago.

L’incontro offrirà l’opportunità di approfondire il tema della sostenibilità nella filiera tessile e del Made in Italy, con un focus sulle sfide e le prospettive del fashion system. Durante la serata, l’autrice dialogherà con il pubblico, condividendo spunti e riflessioni su come innovazione e responsabilità possano convivere nel mondo della moda.

L’evento si inserisce nel programma dei Fashion Days, un’iniziativa che punta a promuovere un nuovo sguardo sulla moda, con il supporto di Regione Lombardia, Camera di Commercio di Varese, Confcommercio Lombardia, Federazione Moda Italia e Federmoda Varese.

Appuntamento, quindi, a Villa Isacchi, in via Magenta 128 a Cislago, per un’occasione di confronto su creatività, bellezza e sostenibilità nella moda contemporanea.

