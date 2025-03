Cronaca

VARESE – Si è svolta ieri mattina in Prefettura a Varese la Conferenza provinciale per l’ordine pubblico e la sicurezza, un incontro volto a definire nuove strategie per il controllo del territorio e la prevenzione dei reati. Alla riunione hanno preso parte le autorità competenti, tra cui il prefetto Salvatore Pasquariello, il questore, e il colonnello dell’Arma dei carabinieri.

Tra le principali indicazioni emerse, il prefetto ha sottolineato la necessità di diffondere maggiormente il vademecum sulle truffe, potenziare i gruppi di controllo del vicinato e lavorare all’istituzione di comandi unici di polizia locale, per una gestione più coordinata delle forze di sicurezza sul territorio.

Dal canto suo, il questore ha evidenziato l’importanza di interventi infrastrutturali per migliorare la sicurezza urbana, con un’implementazione dell’illuminazione pubblica, il potenziamento della videosorveglianza, e l’installazione di sistemi di rilevazione delle targhe, facendo riferimento ai sistemi Selea e Lince.

Anche il colonnello dell’Arma dei carabinieri ha ribadito la necessità di investire sulla videosorveglianza con telecamere e lettori targhe di ultima generazione e ha invitato i cittadini a dotarsi di sistemi di sicurezza passiva e anti-intrusione per proteggere le abitazioni da furti e incursioni.

L’incontro ha ribadito l’importanza di un lavoro sinergico tra istituzioni e cittadini per garantire un controllo più efficace del territorio e contrastare fenomeni criminosi sempre più diffusi.

11032025