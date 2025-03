Città

SARONNO – La Lega parte con la propria campagna elettorale facendo il giro dei quartieri per ascoltare i cittadini.

“Partiamo da Cascina Colombara – rivela il segretario leghista Angelo Veronesi – perchè è il quartiere che ha risentito più pesantemente della mancanza di sicurezza”.

Sabato 15 marzo dalle 15 alle 18 l’appuntamento è allo slargo di via Torres in Cascina Colombara: “L’amministrazione di centro sinistra di Augusto Airoldi non ha ascoltato le richieste dei cittadini e non ha adottato alcun provvedimento continuativo per risolvere questa problematica”.

E il calendario prosegue nei successivi sabato dalle 15 alle 18, 22 marzo dalle 15 alle 18 in via Petrarca, zona parco (Quartiere Aquilone); 29 marzo in via Buraschi, zona parco (Cassina Ferrara); 5 aprile in via Toti (parco) (Quartiere Prealpi); 12 aprile in viale Amendola (Quartiere Matteotti).

Ma non solo. “Tutte le domeniche dal 16 marzo al 27 aprile dalle 10 alle 12:30 sarà sempre previsto un gazebo per ascoltare i cittadini presso piazza Volontari del sangue”.

“Stiamo lavorando con le altre forze del centro destra per Saronno città sicura, vivibile per le famiglie e per chi lavora, con parcheggi disponibili e attenzione alle persone con disabilità. Chi vota per la Lega sceglie una città normale che rispetti le esigenze di tutti. Non vogliamo più una città eco talebana, insicura e invivibile”.

