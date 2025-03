Città

SARONNO – Fumata bianca per il candidato sindaco del centrosinistra a Saronno? E’ quello che sembra dopo la riunione di ieri sera del Pd che ha deciso investire su Ilaria Pagani ex assessore ai servizi sociali volto noto dell’associazionismo saronnese.

Sembra così definitivamente tramontata l’ipotesi di una candidatura dell’ex sindaco Augusto Airoldi che aveva velatamente fatto intuire la sua disponibilità ad un bis “abbiamo un programma che ritoccato può essere valido per altri 5 anni”. Due opzioni su cui il Pd si è confrontato e interrogato cosa che del resto hanno fatto anche le civiche che sembrano destinate a formare la nuova coalizione di centrosinistra. Su questo fronte c’è molto da fare ma la strada tracciata sembra essere quella di una candidatura rosa.

Così sembra confermarsi quella possibilità, anticipata da ilSaronno, di una corsa alla fascia da sindaco tutta al femminile. A Novella Ciceroni già candidata per Obiettivo Saronno sembra destinata ad aggiungersi Ilaria Pagani per il centrosinistra ed è in pole position Mariassunta Miglino per il centrodestra.

Saronno, salvo sorprese, potrebbe trovarsi con una sindaca per la prima volta nella sua storia. Salvo sorprese perchè comunicazioi ufficiali non ci sono e molto è ancora da definire.

