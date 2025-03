Saronnese

GERENZANO – Un’occasione per riscoprire l’arte dell’uncinetto e avvicinarsi al mondo della moda e dell’artigianato: i Fashion Days arrivano a Gerenzano, con un programma ricco di eventi dal 13 al 16 marzo a Palazzo Fagnani. L’iniziativa, promossa da Cristina Abbigliamento, Cooperativa Scelag, Pro Loco Gerenzano e Confcommercio della Provincia di Varese, con il supporto dei commercianti locali, propone laboratori, sfilate e incontri tematici per valorizzare il legame tra moda, creatività e territorio.

I laboratori di uncinetto sono tra le prime attività in programma, coinvolgendo bambini e adulti in un’esperienza manuale e creativa. Le sessioni dedicate ai più piccoli si terranno nelle mattinate del 13 e 14 marzo, mentre nel pomeriggio sarà la volta degli adulti. Un’occasione per imparare nuove tecniche e realizzare piccoli manufatti, sotto la guida di esperti del settore.

Il clou della manifestazione è in programma per venerdì 15 marzo alle 20, con una sfilata di moda curata da Cristina Abbigliamento, seguita da una cena. Un evento che unirà eleganza e convivialità, mettendo in luce le proposte di moda locale.

Sabato 16 marzo alle 16, infine, spazio alla riflessione con l’incontro “Donne e tessuti: arte, storia e lavoro femminile”. L’appuntamento vedrà la partecipazione della storica dell’arte Renata Castelli e di Patrizia Pessina, segretaria Femca Cisl di Milano e responsabile del comparto moda. Un confronto sulla tradizione tessile e sull’evoluzione del lavoro femminile nel settore, con un approfondimento sulla sostenibilità nella moda.

Gli eventi si svolgeranno presso Palazzo Fagnani, in via Fagnani 14 a Gerenzano. Per partecipare è necessaria la prenotazione, contattando Cristina al 340.6078151 via telefono o WhatsApp.

L’evento di Gerenzano si inserisce all’interno del progetto Fashion Days, che coinvolge anche Saronno e i comuni limitrofi, con una serie di iniziative pensate per valorizzare il commercio locale e promuovere la moda come espressione culturale ed economica. Oltre alle sfilate e ai laboratori, il programma prevede eventi di sensibilizzazione sulla sostenibilità nel settore tessile, promozioni nei negozi aderenti e momenti di incontro tra imprenditori e cittadini.

I Fashion Days rappresentano un’importante occasione per il territorio, promuovendo sinergie tra commercianti, artigiani e cittadini e incentivando la scoperta delle eccellenze locali nel mondo della moda.

