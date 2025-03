Cronaca

COGLIATE – Sono state completate le operazioni di bonifica del terreno teatro dell’incendio che si è sprigionato nella tarda serata sabato nei boschi di Cogliate in una zona impervia non molto distante dal canile. Le squadre di volontari Aib (Antincendio boschivo) del Parco, chiamate dal centro operativo di Curno a supporto dei vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e Brianza, oltre che dai distaccamenti locali. Hanno collaborato nell’intervento anche con i volontari del Sei, Protezione civile di Misinto.

Anche la pioggia caduta nelle scorse ore ha scongiurato eventuali riprese di focolai, ricordano dal Parco Groane, “l’area interessata dal rogo è stata perimetrata e ha una superficie di circa due ettari, ovvero poco meno di tre campi di calcio. Si sospetta l’origine dolosa dell’incendio. Il Dos, direttore delle operazioni di spegnimento del Parco, Marco Monti ha ringraziato i vigili del fuoco per l’intervento immediato e tutti gli altri gruppi di volontari per l’attiva collaborazione garantita anche in questa occasione”.

11032025