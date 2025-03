iltra2

SARONNO / VENEGONO INFERIORE – È scomparso oggi monsignor Angelo Brizzolari, sacerdote ambrosiano che nel corso del suo ministero ha ricoperto diversi incarichi diocesani. Aveva 78 anni, essendo nato a Civate (Lecco) il 22 giugno 1946.

Ordinato presbitero dal cardinale Giovanni Colombo il 28 giugno 1972, nel 2022 aveva celebrato il cinquantesimo anniversario di sacerdozio. Nel 1972 aveva conseguito la Licenza in Teologia e nel 1978 quella in Pedagogia.

Dal 1973 al 1979 aveva ricoperto il ruolo di vice rettore al seminario di Venegono Inferiore, per poi diventare rettore in seminario a Merate (1979-1980) e successivamente a Saronno (1980-1989). Per la Diocesi era stato responsabile del Servizio per la Pastorale scolastica dal 1989 al 2005, nonché vicario episcopale per i Collegi arcivescovili e le Scuole cattoliche. Dal 1995 al 2004 aveva ricoperto anche l’incarico di responsabile presso la Cel per la Pastorale Scolastica e delegato Eirc per la Conferenza episcopale lombarda.

Il 4 novembre 2004 il cardinale Dionigi Tettamanzi lo aveva nominato vicario episcopale per la Zona pastorale IV (Rho), incarico che aveva mantenuto per sei anni, dal 2005 al 2011. Fino al 2021 era stato rettore della Chiesa Santuario della Beata Vergine della Vittoria di Lecco, mentre dal 2022 risiedeva presso la Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo di Villa Vergano. Lo scorso anno aveva affrontato il lutto per la scomparsa del fratello don Roberto.

Preghiere e funerali