COGLIATE – Un fenomeno rarissimo e potenzialmente pericoloso, una “bomba” di ghiaccio dal cielo, anche quanto è sereno: si è abbattuta sul campo d’addestramento cani di via Robolotti, alla periferia di Cogliate. C’era anche in giro della gente, per fortuna non ha colpito nessuno perchè altrimenti le conseguenze sarebbero state sicuramente gravi.

Circa mezzo chilo di ghiaccio, piumbato dall’alto, col cielo completamente sereno: è un fenomeno meteorologico rarissimo, ma qualche volta capita. In campo c’erano persone e animali, ma “palla” si è abbattuta al suolo andando in mille pezzi ma senza colpire nessuno. Era un enorme pezzo di gradine, che viene definito come megacriometeora. E’ successo nel pomeriggio di giovedì.

Una megacriometeora è un blocco di ghiaccio di grandi dimensioni che precipita dal cielo senza una spiegazione meteorologica diretta, come grandine o tempeste. A differenza della grandine, che si forma all’interno delle nubi temporalesche, le megacriometeore possono cadere in condizioni di cielo sereno. Il fenomeno è ancora oggetto di studio, ma alcune teorie suggeriscono che possa essere causato da anomalie atmosferiche, variazioni di pressione o da cristallizzazioni improvvise di vapore acqueo ad alta quota. Episodi documentati riportano megacriometeore di decine di chili, capaci di causare danni significativi al suolo.

(foto: resti della mega criometeora che si è abbattuta sul campo di Cogliate)

11032025