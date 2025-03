Cogliate

COGLIATE – Oca a spasso a Cogliate: scappata chissà da dove, è stata vista aggirarsi ieri pomeriggio in via De Gasperi, anche creando qualche problema al traffico considerato che alcune auto sono state costrette a frenare oppure a deviare per non investirla. Infatti lei non è apparsa particolarmente spaventata dalla presenza delle vetture, restando proprio al centro della carreggiata.

Si tratterebbe di una oca canadese, nel corso del pomeriggio alcuni cittadini l’hanno recuperata e “messa in sicurezza”, avviando le ricerche del proprietario, ed anche per scongiurare il rischio che potesse causare incidenti.

(foto: il particolare di una delle immagini comparse su Facebook per “raccontare” l’accaduto. La presenza dell’oca nelle vie di Cogliate non è certo passata inosservata)

11032025