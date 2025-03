Cronaca

SARONNO – La prontezza di intervento dei saronnesi che hanno dato l’allarme e il rapido intervento dei carabinieri hanno permesso di arrestare due uomini dentro un locale mentre portavano a termine un furto. L’episodio si è verificato nella notte tra giovedì 6 e venerdì 7 marzo, quando i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Saronno hanno fermato due cittadini tunisini irregolari, di 36 e 26 anni, accusati di furto aggravato.

I due malviventi si erano introdotti in un bar del centro, che in quel momento era chiuso al pubblico, forzando una porta secondaria. Una volta all’interno, hanno asportato il registratore di cassa che conteneva solo pochi euro. Nel loro blitz hanno fatto però troppo rumore finendo per attirare l’attenzione di alcuni passanti. Capendo che si trattava di un furto hanno subito dato l’allarme chiamando il numero unico delle emergenze.

Le pattuglie, già impegnate nei controlli del territorio, sono intervenute rapidamente e hanno sorpreso i due ladri ancora in possesso della refurtiva. Soldi e registratore di cassa sono stati restituiti al proprietario che è stato contattato ed è arrivato in posto per un sopralluogo. Durante gli accertamenti, è emerso che sul 36enne pendeva un ordine di carcerazione per l’espiazione di una pena di un anno e undici mesi, a seguito di precedenti condanne per furti in abitazione.

Entrambi sono stati arrestati e, dopo le formalità di rito, messi a disposizione dell’autorità giudiziaria. Con il processo per direttissima celebrato lo scorso 7 marzo l’arresto è stato convalidato.

