Nonostante le recenti difficoltà, Solana sembra avere ancora buone carte da giocare. Dopo essere scivolata fino a 127 dollari, registrando un calo di oltre il 60% rispetto al massimo storico di 294 dollari, la situazione appare ora orientata a una certa stabilità.

Diversi segnali indicano che il token SOL potrebbe essere non troppo lontano da una possibile fase di ripresa. Alcuni investitori hanno approfittato del ribasso per accumulare token, contribuendo a mantenere stabile il prezzo di SOL negli ultimi giorni. A fornire supporto ci sono le medie mobili semplici a lungo termine, come la SMA a 50 e 200 giorni, che hanno retto l’urto e suggeriscono una tendenza ancora positiva per i prossimi mesi.

Certo, un’ulteriore correzione nel breve termine è ancora possibile, ma gli indicatori mostrano una certa solidità: la pressione di vendita non è stata sufficiente a far crollare il mercato. In questo scenario tecnico, Solana ha anche evitato la temuta death cross, il segnale che solitamente preoccupa gli investitori e che si verifica quando la media mobile a 50 giorni scende sotto quella a 200 giorni. Nel frattempo, l’indice di forza relativa e l’oscillatore stocastico segnalano una moderata spinta positiva, mentre il Williams %R suggerisce che c’è ancora margine di crescita senza sfociare nell’euforia.

Trump ha dato una spinta inaspettata a Solana

A rafforzare le speranze per un possibile trend rialzista è intervenuto anche Donald Trump, che il 3 marzo ha annunciato l’inserimento di Solana nella riserva strategica di criptovalute statunitense insieme a Bitcoin, Ethereum, XRP e ADA. La notizia aveva fatto subito schizzare SOL da 140 a 177 dollari nel giro di poche ore, con un balzo del 26%. Questo rally è attribuibile anche al ruolo centrale di Solana nel panorama delle altcoin, particolarmente apprezzata dagli investitori di meme coin per la sua velocità e i bassi costi di transazione.

Il neo presidente ha recentemente mostrato una grande simpatia per questo tipo di asset speculativi, come dimostra il lancio del suo token OFFICIAL TRUMP. In questo contesto di fermento, Solana continua a registrare numeri significativi: attualmente conta circa 2,77 milioni di indirizzi di wallet attivi sulla rete, contro i 413 mila di Ethereum. Sebbene il valore totale bloccato sia sceso a 7,07 miliardi di dollari a marzo, il progetto resta tra i più solidi sul mercato.

Parallelamente, proseguono gli sviluppi interni alla rete. La comunità sta lavorando a una modifica del sistema di regolazione dell’inflazione, che sarà gestita in modo dinamico in base alla quantità di token messi in staking. L’obiettivo è chiaro: ridurre l’immissione di nuovi token sul mercato e abbassare l’inflazione dell’80%. Se questa strategia andrà a buon fine, potrebbe dare ulteriore slancio al prezzo di Solana, aumentando la domanda e riducendo la pressione di vendita.

Obiettivo 213 dollari: sogno o realtà?

Analizzando il quadro generale, emergono segnali di ottimismo. L’analista Ali Martinez prevede un possibile rialzo di Solana fino a 213 dollari, grazie a un mix di fattori tecnici, sviluppi interni e un crescente entusiasmo politico.

#Solana $SOL remains in consolidation within a right-angled ascending broadening pattern, hinting that a significant price move may soon follow!

Tuttavia, l’imprevedibilità del mercato crypto resta una variabile da considerare, specialmente in un contesto caratterizzato da tensioni geopolitiche e continui incertezza normativa. Come sempre, è fondamentale un approccio prudente: ogni previsione va valutata con attenzione, affiancando l’analisi tecnica a un monitoraggio costante delle notizie di settore. Se Solana ha ancora il potenziale per raggiungere i 213 dollari, il percorso rimane però pieno di incertezze.

Solaxy (SOLX) potrebbe risolvere i problemi di congestione di Solana

Nonostante i progressi, la rete di Solana presenta ancora criticità nei momenti di picco, con episodi di congestione che causano l’aumento delle commissioni, il rallentamento delle transazioni e, in alcuni casi, il loro fallimento.

Per affrontare questo problema è nato il progetto Solaxy ($SOLX), il primo Layer-2 specificamente progettato per Solana. Il suo obiettivo è alleggerire il carico sulla rete principale, raggruppando le transazioni in pacchetti e inviandole successivamente al livello base per la verifica.

Si tratta di un meccanismo simile agli ZK-rollup di Ethereum, ma ottimizzato per l’architettura di Solana.

Il grande entusiasmo con cui è stato accolto Solaxy da parte della community di investitori è dimostrato dagli oltre 25,6 milioni di dollari raccolti finora nell’attuale prevendita del token nativo $SOLX, che attualmente viene venduto al prezzo unitario di 0,001658 dollari.

Gli investitori della fase iniziale possono contare su un rendimento annuo (APY) da staking attualmente pari al 163%, sebbene questa percentuale sia destinata a diminuire con l’aumento dei partecipanti allo staking.

Secondo gli analisti, il prezzo del token $SOLX potrebbe raggiungere 0,032 dollari entro fine anno, ma il vero potenziale di Solaxy si rivelerà nel lungo periodo, trasformandosi in un elemento chiave per l’infrastruttura di Solana.

Chi sta valutando di investire ora nella prevendita di Solaxy dovrebbe riflettere sull’opportunità di farlo ora, poiché, se Solana dovesse effettivamente raggiungere i livelli di prezzo previsti, anche Solaxy potrebbe beneficiare di un notevole apprezzamento.

In questo senso, acquistare ora il token SOLX, al prezzo più conveniente possibile, potrebbe rivelarsi un’occasione irripetibile di entrare in uno dei progetti più promettenti del 2025..

