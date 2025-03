iltra2

TRADATE – Il tema dell’educazione e della protezione dei più giovani torna al centro dell’attenzione con un incontro rivolto ai genitori, in programma domenica 16 marzo all’oratorio San Luigi di Tradate, in via Alessandro Manzoni 17.

L’evento, dal titolo “Guardiani del futuro: come proteggere i nostri figli dal bullismo”, vedrà come ospite Adriana Battaglia, ex dirigente scolastica ed esperta di violenza e disagio giovanile. Battaglia è inoltre consigliera del Ministero dell’Istruzione e Presidente della Commissione sul bullismo e cyberbullismo.

L’incontro, che si inserisce nel ciclo di eventi “Educare oggi: è ancora possibile?”, si propone di fornire strumenti e strategie ai genitori per affrontare il problema del bullismo, sempre più diffuso tra i giovani, sia nelle scuole che nei contesti digitali.

L’appuntamento è fissato per le 16, con il patrocinio del Comune di Tradate e il sostegno degli oratori di Tradate, Abbiate e Ceppine.

(foto archivio: un precedente evento che si è tenuto all'oratorio di Tradate)

