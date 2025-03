Comasco

TURATE – L’iniziativa del “controllo del vicinato” a Turate continua a crescere, anche se l’amministrazione comunale spera di coinvolgere più cittadini per coprire il territorio in modo più capillare, in collaborazione con la polizia locale e le forze dell’ordine. Questo progetto, che promuove la collaborazione tra cittadini e istituzioni, è considerato un importante passo verso una comunità più sicura e coesa.

Attualmente, ci sono tre gruppi attivi con relativi coordinatori, e alcune zone del comune sono già contrassegnate da cartelli identificativi che segnalano l’iniziativa. Circa 60 cittadini stanno collaborando attivamente, contribuendo con segnalazioni e creando una rete di sicurezza che lavora in stretta sinergia con le forze dell’ordine. Nonostante si sia ancora nelle fasi iniziali, i risultati sono già molto positivi, e l’amministrazione continua a incoraggiare la partecipazione attiva dei cittadini per rafforzare il senso civico e la sicurezza del territorio.

(foto d’archivio)

