Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – I genitori di centinaia di bambini lanciano un appello: “Dateci un altro pediatra”. A fine mese, infatti, la dottoressa Cristina Perfetti andrà in pensione, lasciando il comune con un solo medico pediatra, il dottor Felice Uboldi, già vicino al limite massimo di pazienti.

L’assenza di un secondo pediatra costringerà molte famiglie a rivolgersi ai medici di Saronno e dei comuni limitrofi, con evidenti disagi, soprattutto per chi non ha un’auto o deve affidarsi ai nonni per le visite. L’ambulatorio Perfetti-Uboldi garantisce assistenza continuativa dalle 8 alle 20, evitando accessi impropri al pronto soccorso, un servizio che ora rischia di scomparire.

Per questo è stata avviata una petizione per chiedere all’Ats di garantire la presenza di un nuovo pediatra a Caronno Pertusella. La raccolta firme è in corso negli asili e davanti al poliambulatorio di via Zari.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

12032025