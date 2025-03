Città

SARONNO – Ore decisive in casa centrosinistra di Saronno. Dopo la riunione del Pd di lunedì che ha scelto Ilaria Pagani per la corsa alla fascia tricolore c’è da definire la coalizione per arrivare all’ufficializzazione della candidatura e partire con la campagna elettorale.

Sotto i riflettori le due civiche Tu@Saronno e Saronno civica – lista Airoldi che nel 2020 aveva formato con il Pd la coalizione di Augusto Airoldi. Obiettivo del Pd ricostruire la squadra e se da Tu@ i segnali positivi non mancano più complessa è la situazione dell’altra civica.

A rendere Saronno civica al centro della scena è sia la sua storia, è nata come èlista a sostegno della candidatura di Airoldi tanto da portare il suo nome, sia perchè è proprio qui che l’ormai ex primo cittadino potrebbe tornare in azione.

I beninformati parlano di un Airoldi decisamente combattivo e per nulla intenzionato, almeno in queste ore, a cedere il passo. Forte dei risultati della sua Amministrazione in termini con progetti concretizzati e visione della città portata avanti l’ex primo cittadino potrebbe ora decidere di correre da solo sostenuto proprio dalla sua lista. Del resto pur essendo iscritto del Pd Airoldi aveva scelto di far parte in consiglio comunale proprio della lista civica Airoldi suscitando nei primi giorni di mandato un po’ di maretta.

Stasera comunque è previsto un momento d’incontro della civica per descrivere la strada da seguire. Ma chi si ritroverà intorno al tavolo? Dopo le dimissioni di Mattia Cattaneo da portavoce prima, capogruppo poi e infine dal gruppo consigliare a guidare Saronno Civica è stato Edoardo Mazzucchelli mentre in consiglio comunale sono rimasti Roberta Castiglioni che ha accolto l’appello del sindaco e si è dimessa contestualmente agli altri consiglieri di maggioranza e minoranza e Andrea Picozzi che all’estero al momento delle dimissioni contestuali ha mandato una pec per simboleggiare la propria adesione all’appello del sindaco.

Ma non solo. A Saronno civica fanno riferimento anche Mimmo D’Amato assessore al Bilancio, Laura Succi assessore alla Cultura, Pietro Insinnamo presidente di Saronno Servizi. Ma non solo tra i candidati nell’ultima tornata elettorale c’erano anche Andrea Preti delegato del comune nel Duc e Stefano Barcellini presidente della Focris.

Facile immaginare un nucleo di fedelissimi ad Airoldi disposti a seguire la sua corsa in solitaria (come D’Amato) ma anche diversi protagonisti che a fronte di una rottura con la coalizione lascerebbero il passo.

La civica aveva ottenuto 1874 voti pari al 10,32% dei voti che le aveva permesso di eleggere tre consiglieri ossia Mattia Cattaneo, Roberta Castiglioni e Andrea Picozzi. Un vero e proprio tesoretto in un’elezione complicata e rapida come quella che Saronno vivrà tra pochi mesi. Sempre che si riesca a preservare lo spirito e le collaborazioni della lista.

