Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del Movimento Saronno Democratica per l’Europa dal titolo “La strada in salita della candidata Ilaria Pagani”. Ecco il testo integrale

Una nuova pagina si apre all’orizzonte per Saronno. Noi speriamo che la nuova candidata del centrosinistra (anche se designata per ora solo dal Pd) sappia esprimere una cultura democratica fondata sull’inclusività e quindi rappresentare non solo le forze politiche (liste) di cui sarà espressione. Le culture politiche e le sensibilità culturali che potrebbero votarla vanno ben oltre i raggruppamenti organizzati. Vi è una opinione pubblica in città composita con radici nella tradizione cattolica-democratica, in quella liberale progressista, laica e socialista, e di sinistra radicale che hanno sofferto per le pieghe «sconfinate» assunte nel corso del tempo dal sindaco dimissionario. Si sono sentite mortificate, escluse dagli atteggiamenti di un’amministrazione diventata nel corso del tempo autoreferenziale.

Vi sono state venature di autoritarismo nella passata esperienza che hanno portato a pensare che fosse possibile amministrare senza maggioranza consiliare, cioè senza la maggioranza degli elettori. La candidata Ilaria Pagani ha partecipato fino alla fine della scorsa consiliatura all’esperienza amministrativa di Augusto Airoldi. Dovrà pertanto rimuovere i limiti di cultura politica che ha condiviso. Dare segnali di discontinuità. Dimostrare che sa prendere le distanze, pubblicamente, dal vecchio corso.

Al di là delle autocelebrazioni, l’amministrazione di cui ha fatto parte ha espresso scarsa trasparenza. Valga un caso esemplare: quello del teatro cittadino. Ancora, oggi, sul sito del teatro “Giuditta Pasta” non compare lo statuto, la composizione del Consiglio di amministrazione, i nomi dei revisori dei conti e la remunerazione del direttore artistico. Eppure, sono stati accertati ammanchi da centinaia di migliaia di euro malgrado ex assessori abbiano raccontato di “intelligenza finanziaria” dopo aver scoperto l’ammanco. Un danno, economico e d’immagine, di cui non è stato vittima solo il teatro ma tutti i contribuenti saronnesi. Anche altri settori come l’urbanistica nelle mani del sindaco dimissionario meriterebbero di essere approfonditi per la modestia del risultato a fronte dei grandi proclami.

A Ilaria Pagani incominciamo con il suggerire di essere meno “sconfinati” e più attenta a contrastare la marginalizzazione della città. Le chiediamo di difendere con caparbietà il collegamento che passa per Saronno proveniente da Milano Centrale per Malpensa aeroporto. Le chiediamo di mettere al centro la difesa dell’ospedale, promuovendo un osservatorio che quotidianamente intervenga sulla salute pubblica, delegando a presiedere l’organismo un cittadino espressione della società civile. Le chiediamo di prestare attenzione alle istituzioni culturali come il Museo delle Industrie e del Lavoro che chiuderà per anni. Gravissima in questa vicenda la responsabilità dei due sindaci ultimi (centrodestra e centrosinistra) che hanno autorizzato concessioni senza informare la città e senza chiedere a Trenord risarcimenti adeguati.

Il Movimento Saronno Democratica per l’Europa (Msde) è nato per animare un dibattito pubblico mortificato da asfittici partiti e rappresentare quell’opinione pubblica democratica e progressista che crede nel futuro della città. Noi che crediamo in una «società giusta» e aperta seguiremo questa breve campagna elettorale.

A Ilaria Pagani facciamo gli auguri, ma non facciamo sconti. Per il momento osserviamo l’evolvere dei fatti, in attesa di una proposta rinnovata, di un’autentica presa di distanza dal recente passato. E facciamo presente alla candidata che essere donna non basta per rimotivare elettori sfiduciati.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti