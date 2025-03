Città

SARONNO – L’ipotesi su cui si sta lavorando è un primo turno domenica 25 e lunedì 26 maggio e il ballottaggio domenica 8 e lunedì 9 giugno in concomitanza con i referendum.

E’ quello che emerge dall’Ansa sull’incontro avvenuto ieri, martedì 11 marzo a Palazzo Chigi tra i referendari Maurizio Landini e Riccardo Magi e il ministro Matteo Piantedosi e il sottosegretario Alfredo Mantovano

“Il governo – si evidenzia in una nota di Palazzo Chigi al termine dell’incontro – ha sottolineato l’intenzione di individuare le date per le prossime consultazioni amministrative e referendarie in modo da conciliare la più ampia possibilità di partecipazione dei cittadini con le esigenze di continuità dell’attività didattica nelle scuole sedi di seggio elettorale”. L’ipotesi più accreditata è quella del 25-26 maggio per il primo turno con il ballottaggio l’8-9 giugno in concomitanza con il referendum.

“Il decreto elezioni – spiega Ansa – potrebbe essere sul tavolo del prossimo Consiglio dei ministri giovedì e che dovrebbe contenere anche la misura per consentire il voto per le amministrative su due giorni, domenica e lunedì. Servirà poi un decreto del ministero dell’Interno per stabilire le date dei due turni elettorali: l’ipotesi più accreditata è quella del 25-26 maggio con il ballottaggio l’8-9 giugno. La data del referendum sarà stabilita, infine, con decreto del presidente della Repubblica su proposta del Viminale: probabile appunto che si tenga in concomitanza con il secondo turno delle amministrative”.

